Rangadó és fájó búcsú Dobozon

A dobozi labdarúgóknak lehet hiányérzetük az elekiekkel szemben, hiszen a határvárosiak tavasszal az utolsó pillanatokban énekelték ki a szájukból a bronzérmet.

A dobozi csapat ikonikus támadójától, Sztojka Ádámtól búcsúzik szombaton, aki sérülés miatt visszavonul. Fotó: Kiss Zoltán

Az idei évet azonban ragyogóan indították a másodosztályú bajnokságot, még pontot sem veszítettek és most sem szeretnék ezt a sorozatot megszakítani.

Búcsúzik a dobozi legenda

– Jó szériában vagyunk, de tudjuk azt is, hogy jó játékosok alkotják az eleki csapatot. Bízok benne, hogy tudunk fogást találni rajtuk és egy jó iramos mérkőzést játszunk szombaton! Sok nézőre számítunk, hiszen Sztojka Ádámnak ez a bajnoki lesz a búcsú mérkőzése és reményeim szerint győzelemmel tudjuk megörvendeztetni – mondta a találkozó kapcsán Balog Zsolt, a hazaiak trénere.

A látogatók dolgát megnehezíti, hogy a pályájukon elvégzett gyeptéglázás miatt zsinórban az ötödik bajnokijukat vívják házon kívül. Ennek ellenére jól szerepelnek, csak legutóbb veszítették el a veretlenségüket Kaszaperen a fél tucat kapott gól miatt.

– Bízom benne, hogy sikerült rendezni a fejeket a héten, de ez csak a mérkőzésen fog kiderülni, hogy milyen teljesítményt fogunk nyújtani. Nagyon nehéz dolgunk lesz, a Doboz nagyon jó szériában van, ráadásul egy fantasztikus sportembert és egy remek labdarúgót méltóképpen szeretnének búcsúztatni a pályafutásától. Igyekszünk felkészülni és egy jó mérkőzést játszani a győzelem reményében – fogalmazta meg óhaját Nagy Gergely, az elekiek edzője.

Az 5. forduló programja. Szeptember 20., szombat, 14.00: Mezőberényi LE–Battonyai TK. 16.00: Dobozi SE–Eleki USE, Mezőmegyer SE–Újkígyós FC, Békésszentandrási HMSE–Szabadkígyósi SZSC, Csabacsűdi GYLSE–Csanádapácai EFC. Szeptember 21., vasárnap, 16.00: Végegyháza-Magyarbánhegyes–Békéscsabai MÁV SE, Tótkomlósi TC–Kaszaper SE. Szabadnapos: Lőkösháza KSK.

A harmadosztályban az Északi csoport felhozatala kínálja az érdekesebb tartalmat. Különösen Kamuton van kiszámíthatatlan csatára kilátás, de a Vésztő szomszédvári látogatása sem sejtet séta-galoppot. Délen előzetesen az egyke vasárnapi találkozó ígéri a legnagyobb csatát két termékeny fél között.