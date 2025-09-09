Bajnokokat hirdettek a Békés vármegyei díjugratóknál

A Békés vármegyei díjugrató bajnokságon az évközi fordulókban és a hétvégi mezőhegyesi döntőben szerzett pontokat számították be, ez alapján a felnőtteknél a rutinos lovas, Jován Richárd, az amatőröknél Eperjesi Szilvia (Békéscsabai SZI LSK), a kezdő lovasoknál Haklik Róbert, az ifjúságiaknál pedig Halmágyi Dorka győzött.

A 120 centiméteres nyitott szám dobogósai a díjugrató bajnokságon: középen a győztes Jován Richárd, jobbján az ezüstérmes Susánszky Pál, balján a harmadik Bán Nikolett

Fotó: Gurzó Gerda

Rutinos lovas lett a fő szám győztese a díjugrató bajnokságon

Az egykori kiváló mezőhegyesi díjugrató, az 1965-ben és 1966-ban magyar bajnok Kovács János emlékére alapított és 2013-as díjugrató megyei bajnokságra Ardeleán János, a békéscsabai Nimród Lovastanya tulajdonosa által felajánlott vándorserleget Halmágyi Dorka, a Békéscsabai Nimród LE versenyzője, mint Békés Megye Ifjúsági Díjugrató Bajnoka vehette át.

Eredmények. Kezdő lovas, 100 cm, döntő: 1. Susánszky Zóra (Békéscsabai SZI LSE) Comanchero HK n. l., 2. Haklik Róbert Dávid (Gepárd LE, Orosháza) Felice n. l., 3. Varga Fanni Rebeka (MLSZSZ) Lotár M. n. l. 110 cm, ifjúsági, döntő: 1. Halmágyi Dorka (Békéscsabai Nimród LE) Scotty n. l., 2. Nyikos Mercédesz (Kentaur Lovas Egylet, Békéscsaba) Sonnenrose n. l. 110 cm, amatőr, döntő: 1. Eperjesi Szilvia (Békéscsabai SI LSE) Florence n. l. 120 cm, nyitott, döntő: 1. Jován Richárd (Mezőhegyesi Ménes KH SE) London II. n. l., 2. Susánszky Pál (Békéscsabai SZI LSE) Zorka n. l., 3. Kaszta Attila (Mórhalmi SE) Szendille n. l.

A Békés vármegyei bajnokok

Amatőr, 110 cm: Eperjesi Szilvia. Felnőtt: Jován Richárd. Kezdő lovas: Haklik Róbert. Ifjúsági: Halmágyi Dorka.

A nem döntős számok győztesi. 70-75 cm, felkészítő: Vass Kinga (Mezőhegyesi Ménes KH SE) Gidran XXXV-44, Stella n. l. 80-85, felkészítő: Vass Kinga Gidran XXXV-44, Stella n. l. 90 cm, felkészítő: Vass Kinga Gidran XXXV-48 Miranda n. l. 100 cm, nyitott: Varga Fanni Rebeka Lotár M n. l. 110 cm, nyitott: Bán Nikolett (Kentaur LE) Aldatoria N. n. l. 120 cm, nyitott: Bán Nikolett Aldatoria N. n. l.