Vegyes rajt a pingpongozók csapatbajnoki nyitányán

A Demeter Lehel ASE újoncként debütált, és bár jól küzdöttek a fiataljai, a legjobb játékosát, Medvegy Ákost nélkülözve elmaradt a siker.

A Demeter Lehel ASE fiataljai közül Botos Marcell két egyéni mérkőzését nyerte meg. Fotó: Babák Zoltán

Az NB III.-ban az orosháziak győztes meccsel rajtoltak, a gyulaiaknak egy pont jutott, a csabaiak szoros vereséggel rajtoltak. Az előttünk álló hétvégén újabb fordulót rendeznek. Íme a nyitó hétvége összefoglalója.

Demeter Lehel ASE–ATSK Szeged I. 6:12

NB II.-es csapatbajnoki asztalitenisz-mérkőzés, Szarvas. Szarvasi győztesek: Botos Marcell 2, Hortobágyi Bálint 2, Magyari Milán, és a Magyari Milán, Posgay Brunó páros.

ASE Orosháza–KNI RDSE Túrkeve 13:5

NB III., Orosháza. Orosházi győztesek: Bohács Béla 4, Farkas Rudolf 3, Kéri Róbert 3, Bényei Nelli, Vadász Réka, és a Bohács Béla, Farkas Rudolf páros.

Mezőtúri AFC II.–Csaba Fly AE 10:8

NB III., Mezőtúr. Békéscsabai győztesek: Vizsnyai Dávid 3, Bartyik Endre 2, Orodán Imre 2, Szenes Iván.

Kecskeméti Spartacus SK–Gyulai AK 9:9

NB III., Kecskemét. Gyulai győztesek: Sarkadi Árpád 3, Várady Zsolt 3, Styr György 2, és a Styr Kevin, Várady Zsolt páros.