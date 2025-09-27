1 órája
Sikeresen mutatkozott be a csabai kosárlabdacsapat - galériával
Győzelemmel kezdte az új bajnokságot a Békéscsabai KK NB I. B-s férfi kosárlabdacsapata. A csabaiak a Zöld csoport hazai nyitányán egy közönség szórakoztató mérkőzésen, izgalmas finisben diadalmaskodtak. A sikerük értékét növeli, hogy a második félidő elején már 14 pontos hátrányban is voltak.
A csabai Vágvölgyi Ákos büntetőkből szerezte az idény első pontjait és később is a hazaiak meghatározó alakja maradt.
A bedobó igyekezete arra volt elegendő, hogy a csabaiak parti meccset tudtak vívni a vendégekkel, utóbbiak csak az első negyed végén szereztek 4 pontos előnyt. Ez a második tíz perc elején hétre duzzadt, de azután a 15. percre egy nyolcas szériával 27-26-ra módosított a BKK. Innen ismét szoros csatát láthatott a publikum, a Duna-partiak minimális előnnyel térhettek pihenőre.
Ahonnan a vendégek tértek vissza frissebben. Pafféri és Herendic ponterős játékával gyorsan 11 pontot tettek közzé (37-49). A hazaiaknál mínusz 14-nél Kurtucz triplája jelentette az ébresztőt, amire nyomban érkezett távoli válasz. Nehezen születtek a csabai kosarak, de a negyed felét átlépve Szarvas egymást követően három sikeres „trojkával” visszahozta a csabai reményeket (54-56). A folytatásban is üldözte ellenfelét Gura Norbert csapata és a záró játék elején Balog Gábor két sikeres triplája egészen közel hozta ehhez (65-66). Aztán az áttörés is megvolt, ám a vendégek is töretlenül küzdöttek, így rendkívül izgalmas végjátékot hozott a meccs. Az idegek csatáját azután a rutinos ötösével bírta jobban a Békéscsaba, amely ezzel értékes győzelemmel indította az évet.
Gura Norbert: – Hatalmas gratuláció a csapatnak! Egyéni és csapatszinten is extra teljesítmények jöttek, így a végén mi örülhettünk a győzelemnek. A közönségünk szenzációs, nincs még egy ilyen hazai pálya a bajnokságban. Sok sikert kívánok a Dunaharasztinak, remek csapatuk van!
Békéscsabai KK–DH Basket DunaharasztiFotók: Kiss Zoltán
Békéscsabai KK–DH Basket Dunaharaszti 86-83 (17-21, 20-17, 22-26, 27-19)
NB I. B-s férfi kosárlabda-mérkőzés, Zöld csoport. Békéscsaba, 180 néző. Vezette: dr. Varga Z., Borgula, Varga S.
Békéscsaba: Kovács J. 3/3, Balog G. 14/9, VÁGVÖLGYI 16/3, KURTUCZ 10/3, HAJDU 15. Csere: Botta-Dukát 2, Nagy Á. 2, SZARVAS 21/18, Balikó 3. Edző: Gura Norbert.
A Dunaharaszti legjobb pontszerzői: Herendic 22/3, Pafféri 14/9, Joó 11/3.
