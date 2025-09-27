Sikeresen mutatkozott be a csabai kosárlabdacsapat - galériával

A csabai Vágvölgyi Ákos büntetőkből szerezte az idény első pontjait és később is a hazaiak meghatározó alakja maradt.

A Gura Norbert vezette csabai együttes remek finisben nyert. Fotó: Kiss Zoltán

A bedobó igyekezete arra volt elegendő, hogy a csabaiak parti meccset tudtak vívni a vendégekkel, utóbbiak csak az első negyed végén szereztek 4 pontos előnyt. Ez a második tíz perc elején hétre duzzadt, de azután a 15. percre egy nyolcas szériával 27-26-ra módosított a BKK. Innen ismét szoros csatát láthatott a publikum, a Duna-partiak minimális előnnyel térhettek pihenőre.

Ahonnan a vendégek tértek vissza frissebben. Pafféri és Herendic ponterős játékával gyorsan 11 pontot tettek közzé (37-49). A hazaiaknál mínusz 14-nél Kurtucz triplája jelentette az ébresztőt, amire nyomban érkezett távoli válasz. Nehezen születtek a csabai kosarak, de a negyed felét átlépve Szarvas egymást követően három sikeres „trojkával” visszahozta a csabai reményeket (54-56). A folytatásban is üldözte ellenfelét Gura Norbert csapata és a záró játék elején Balog Gábor két sikeres triplája egészen közel hozta ehhez (65-66). Aztán az áttörés is megvolt, ám a vendégek is töretlenül küzdöttek, így rendkívül izgalmas végjátékot hozott a meccs. Az idegek csatáját azután a rutinos ötösével bírta jobban a Békéscsaba, amely ezzel értékes győzelemmel indította az évet.

Gura Norbert: – Hatalmas gratuláció a csapatnak! Egyéni és csapatszinten is extra teljesítmények jöttek, így a végén mi örülhettünk a győzelemnek. A közönségünk szenzációs, nincs még egy ilyen hazai pálya a bajnokságban. Sok sikert kívánok a Dunaharasztinak, remek csapatuk van!