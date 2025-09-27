szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

16°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

2 órája

Sikeresen mutatkozott be a csabai kosárlabdacsapat - galériával

Címkék#Dunaharaszti#kosárlabda NB I/B Zöld csoport#sport#békéscsabai kk#kosárlabda

Győzelemmel kezdte az új bajnokságot a Békéscsabai KK NB I. B-s férfi kosárlabdacsapata. A csabaiak a Zöld csoport hazai nyitányán egy közönség szórakoztató mérkőzésen, izgalmas finisben diadalmaskodtak. A sikerük értékét növeli, hogy a második félidő elején már 14 pontos hátrányban is voltak.

Bakulya Mihály

A csabai Vágvölgyi Ákos büntetőkből szerezte az idény első pontjait és később is a hazaiak meghatározó alakja maradt. 

csabai; Gura Norbert; kosárlabda
A Gura Norbert vezette csabai együttes remek finisben nyert. Fotó: Kiss Zoltán

A bedobó igyekezete arra volt elegendő, hogy a csabaiak parti meccset tudtak vívni a vendégekkel, utóbbiak csak az első negyed végén szereztek 4 pontos előnyt. Ez a második tíz perc elején hétre duzzadt, de azután a 15. percre egy nyolcas szériával 27-26-ra módosított a BKK. Innen ismét szoros csatát láthatott a publikum, a Duna-partiak minimális előnnyel térhettek pihenőre.

Ahonnan a vendégek tértek vissza frissebben. Pafféri és Herendic ponterős játékával gyorsan 11 pontot tettek közzé (37-49). A hazaiaknál mínusz 14-nél Kurtucz triplája jelentette az ébresztőt, amire nyomban érkezett távoli válasz. Nehezen születtek a csabai kosarak, de a negyed felét átlépve Szarvas egymást követően három sikeres „trojkával” visszahozta a csabai reményeket (54-56). A folytatásban is üldözte ellenfelét Gura Norbert csapata és a záró játék elején Balog Gábor két sikeres triplája egészen közel hozta ehhez (65-66). Aztán az áttörés is megvolt, ám a vendégek is töretlenül küzdöttek, így rendkívül izgalmas végjátékot hozott a meccs. Az idegek csatáját azután a rutinos ötösével bírta jobban a Békéscsaba, amely ezzel értékes győzelemmel indította az évet.

Gura Norbert: – Hatalmas gratuláció a csapatnak! Egyéni és csapatszinten is extra teljesítmények jöttek, így a végén mi örülhettünk a győzelemnek. A közönségünk szenzációs, nincs még egy ilyen hazai pálya a bajnokságban. Sok sikert kívánok a Dunaharasztinak, remek csapatuk van!

Békéscsabai KK–DH Basket Dunaharaszti

Fotók: Kiss Zoltán

Békéscsabai KK–DH Basket Dunaharaszti 86-83 (17-21, 20-17, 22-26, 27-19)

NB I. B-s férfi kosárlabda-mérkőzés, Zöld csoport. Békéscsaba, 180 néző. Vezette: dr. Varga Z., Borgula, Varga S.
Békéscsaba: Kovács J. 3/3, Balog G. 14/9, VÁGVÖLGYI 16/3, KURTUCZ 10/3, HAJDU 15. Csere: Botta-Dukát 2, Nagy Á. 2, SZARVAS 21/18, Balikó 3. Edző: Gura Norbert.
A Dunaharaszti legjobb pontszerzői: Herendic 22/3, Pafféri 14/9, Joó 11/3.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu