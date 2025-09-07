Röplabda
8 perce
Megvolt a BRSE idei első tesztje
Lejátszotta első őszi felkészülési mérkőzését az MBH-Békéscsaba extraligás női röplabdacsapata.
Az elmúlt napokban egy vírus megtizedelte a csabai játékoskeretet, és szombaton is csak 11 játékossal tudtak kiállni a csapatkapitányuk nélkül pályára lépő MÁV Előre Foxconn ellen, de így is hasznos négy szettet játszottak, mindegyiket a vendég fehérváriak nyerték (25:22; 25:20; 25:19; 25:16).
