Visszavágott a Lugoj a Békéscsabának - galériával

„Sajtószemelvények a BRSE 25 éves történetéből” című Békés Megyei Könyvtárral együttműködésben létrejött kiállítás megnyitója vezette fel az MBH-Békéscsaba–CSM Lugoj mérkőzést, amely 2000-től 2025-ig dolgozza fel a klub legfontosabb eseményeit. Ötven cikket és hetven fotót lehet megtekinteni a tárlaton. Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy a cikkeknek köszönhetően a szurkolók újra átélhetik azokat a pillanatokat, amelyeket a játékosok okoztak nekik.

Németh Luca támad, a társak koncentrálnak a Lugoj ellen a BRSE 25 tornán Fotó: Bencsik Ádám

Vereséggel kezdte a BRSE 25 tornát az MBH-Békéscsaba

A román CSM Lugoj csapatával egy héten belül másodszor csapott össze a Békéscsaba, Romániában ötszettes találkozó végén a magyar együttes győzött.

A román csapatnak sikerült visszavágni a vereségért, amely 3:1-re győzött a mintegy 750 néző előtt megvívott mérkőzésen.

Az első játszmát a Békéscsaba nyerte 25:20-ra, de a CSM ugyanilyen különbséggel nyerte a másodikat. A folytatásban könnyebben boldogult vendéglátójával a Lugoj, 13-ra és 19-re hozta a harmadik és a negyedik játszmát.