Röplabda

3 órája

Visszavágott a Lugoj a Békéscsabának - galériával

Címkék#CSM Lugoj#MBH-Békéscsaba#sport#jubileum#röplabda#felkészülési mérkőzés

Negyedszázados a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület, erre a nevezetes jubileumra emlékeztet a bajnoki szezont megelőző hagyományos nemzetközi torna neve, a BRSE 25 is. A péntek esti nyitómérkőzést kiállítás előzte meg a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban.

Gajdács Pál

„Sajtószemelvények a BRSE 25 éves történetéből” című Békés Megyei Könyvtárral együttműködésben létrejött kiállítás megnyitója vezette fel az MBH-Békéscsaba–CSM Lugoj mérkőzést, amely 2000-től 2025-ig dolgozza fel a klub legfontosabb eseményeit. Ötven cikket és hetven fotót lehet megtekinteni a tárlaton. Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy a cikkeknek köszönhetően a szurkolók újra átélhetik azokat a pillanatokat, amelyeket a játékosok okoztak nekik. 

BRSE 25
Németh Luca támad, a társak koncentrálnak a Lugoj ellen a BRSE 25 tornán Fotó: Bencsik Ádám

Vereséggel kezdte a BRSE 25 tornát az MBH-Békéscsaba

A román CSM Lugoj csapatával egy héten belül másodszor csapott össze a Békéscsaba, Romániában ötszettes találkozó végén a magyar együttes győzött. 

A román csapatnak sikerült visszavágni a vereségért, amely 3:1-re győzött a mintegy 750 néző előtt megvívott mérkőzésen. 

Az első játszmát a Békéscsaba nyerte 25:20-ra, de a CSM ugyanilyen különbséggel nyerte a másodikat. A folytatásban könnyebben boldogult vendéglátójával a Lugoj, 13-ra és 19-re hozta a harmadik és a negyedik játszmát. 

MBH-Békéscsaba–CSM Lugos

Fotók: Bencsik Ádám

Eredmény: MBH-Békéscsaba–CSM Lugoj (román) 1:3 (20, –20, –13, –19)

Szombaton a Lugoj és a Fatum-Nyíregyháza csap össze, vasárnap 16 órától pedig a Békéscsaba és a Nyíregyháza. 

 

 

