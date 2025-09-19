3 órája
Visszavágott a Lugoj a Békéscsabának - galériával
Negyedszázados a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület, erre a nevezetes jubileumra emlékeztet a bajnoki szezont megelőző hagyományos nemzetközi torna neve, a BRSE 25 is. A péntek esti nyitómérkőzést kiállítás előzte meg a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban.
„Sajtószemelvények a BRSE 25 éves történetéből” című Békés Megyei Könyvtárral együttműködésben létrejött kiállítás megnyitója vezette fel az MBH-Békéscsaba–CSM Lugoj mérkőzést, amely 2000-től 2025-ig dolgozza fel a klub legfontosabb eseményeit. Ötven cikket és hetven fotót lehet megtekinteni a tárlaton. Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy a cikkeknek köszönhetően a szurkolók újra átélhetik azokat a pillanatokat, amelyeket a játékosok okoztak nekik.
Vereséggel kezdte a BRSE 25 tornát az MBH-Békéscsaba
A román CSM Lugoj csapatával egy héten belül másodszor csapott össze a Békéscsaba, Romániában ötszettes találkozó végén a magyar együttes győzött.
A román csapatnak sikerült visszavágni a vereségért, amely 3:1-re győzött a mintegy 750 néző előtt megvívott mérkőzésen.
Az első játszmát a Békéscsaba nyerte 25:20-ra, de a CSM ugyanilyen különbséggel nyerte a másodikat. A folytatásban könnyebben boldogult vendéglátójával a Lugoj, 13-ra és 19-re hozta a harmadik és a negyedik játszmát.
MBH-Békéscsaba–CSM LugosFotók: Bencsik Ádám
Eredmény: MBH-Békéscsaba–CSM Lugoj (román) 1:3 (20, –20, –13, –19)
Szombaton a Lugoj és a Fatum-Nyíregyháza csap össze, vasárnap 16 órától pedig a Békéscsaba és a Nyíregyháza.
