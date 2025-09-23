Bondár Anna a főtáblán folytathatja

A világranglistán 96. magyar a kínai Csu Csen-ting (643.) búcsúztatása után a francia Diane Parryval (101.) csapott össze, akit korábbi egyetlen találkozójukon legyőzött 2021-ben a Buenos Aires-i salakon. A második meccsen Bondár két brékkel gyorsan 4:0-ra ellépett, majd 27 perc alatt "lenullázta" tavaly még top 50-es ellenfelét, aki minden Grand Slamen eljutott már a harmadik fordulóig.

A második szettben a 28 éves magyar már sorozatban nyolc nyert gémnél tartott, ekkor riválisa valamelyest összeszedte magát, de hátrányát nem tudta ledolgozni, így 1 óra 19 perc elteltével mehetett gratulálni a hálóhoz.

Eredmény, selejtező, 2. forduló:

Bondár Anna (9.)–Diane Parry (francia, 13.) 6:0, 6:4