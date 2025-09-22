Bondár Anna sikeres bemutatkozása Pekingben

A legfrissebb világranglistán 96. helyezett magyar játékos a szabadkártyával indult, feltörekvő kínai tehetséggel, a 18 éves Csu Csen-tinggel (643.) találkozott hétfőn a kvalifikáció nyitókörében és a küzdelmes első szett után végül magabiztosan nyert, 1 óra 55 perc alatt.

A következő fordulóban a francia Diane Parry (101.) lesz az ellenfele.

Eredmény, selejtező, 1. forduló:

Bondár Anna (9.)–Csu Csen-ting (kínai) 7:6 (10-8), 6:2