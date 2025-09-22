2 órája
Bondár Anna sikeres bemutatkozása Pekingben
Bondár Anna sikerrel vette az első fordulót az 8,96 millió dollár (2,97 milliárd forint) összdíjazású pekingi keménypályás női tenisztornán, ezzel egy győzelemre került a főtáblától.
Bondár Anna egy korábbi versenyen. Fotó: Getty Images
Fotó: Robert Prange
A legfrissebb világranglistán 96. helyezett magyar játékos a szabadkártyával indult, feltörekvő kínai tehetséggel, a 18 éves Csu Csen-tinggel (643.) találkozott hétfőn a kvalifikáció nyitókörében és a küzdelmes első szett után végül magabiztosan nyert, 1 óra 55 perc alatt.
A következő fordulóban a francia Diane Parry (101.) lesz az ellenfele.
Eredmény, selejtező, 1. forduló:
Bondár Anna (9.)–Csu Csen-ting (kínai) 7:6 (10-8), 6:2
A Kevermes és a Vésztő hibátlanul menetel