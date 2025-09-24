szeptember 24., szerda

Tenisz

1 órája

Bondár Anna a második körben Pekingben

Bondár Anna bejutott a második fordulóba a 9 millió dollár (3 milliárd forint) összdíjazású pekingi keménypályás tenisztorna női versenyében.

Beol.hu
Bondár Anna harmadik mérkőzést vette sikerrel. Fotó: Getty Images

A világranglistán 96. magyar játékos kanadai Bianca Andreescuval (181.) találkozott, aki 2019-ben megnyerte a US Opent, és pályafutása legjobbjaként negyedik is volt a WTA-rangsorában. 
Bondár azonnal elvette a rivális adogatójátékát, és bár 4:3-nál ő is elveszítette a sajátját, egy újabb bréket követően kiszerválta a 45 perces nyitószettet. A második felvonásban 2:1-es vezetésénél Bondár volt az első, aki megnyerte saját szervagémjét, s 5:2-nél közel került a győzelemhez. Andreescu azonban összeszedte magát és 6:5-re fordított, de a magyar rövidítésre „mentette” a játszmát, majd abban le is zárta a 121 perces mérkőzést.
Bondár a következő körben a 24. helyen kiemelt orosz Veronika Kugyermetovával mérkőzik.

Eredmény, 1. forduló (a 64 közé jutásért):
Bondár Anna–Bianca Andreescu (kanadai) 6:4, 7:6 (7-4)

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
