Tokióról lemarad, de az Eb-n ott akar lenni Bogdán Annabella

Bogdán Annabella néhány napja az év legnagyobb dobásával rukkolt ki a pozsonyi a Memoriálu Tomása Babiaka elnevezésű nemzetközi viadalon, ahol 57,77 méterre repítette el a gerelyt, ami már megközelítette a 2023 májusában Szolnokon dobott 61,09 méteres egyéni rekordját. Pár napra rá a hétvégén Nagyszombaton is összehozott egy 52 méteres dobást, eredményei alapján nem úgy tűnik, hogy ez lenne a szezonvégi levezetés.

Bogdán Annabella Madridban idén már képviselhette a magyar színeket Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Bogdán Annabella: "Nagyon idegesítő volt a szituáció"

– Mostanra jött rendbe a bokám, ami még az egyik korábbi versenyen sérült meg. Az utolsó dobásnál rosszul tettem le a bal lábamat és emiatt megnyúltak a szalagok – mondta a békéscsabaiak válogatott gerelyhajítója. – Talán túl hamar kezdtem újra az edzéseket, mert aztán sajnos rásérültem. Tudtam edzeni, de nagyon idegesítő volt a szituáció, mert így nem lehetett teljes értékű munkát végezni, talán jobb lett volna még plusz egy-két hetet kihagyni. A magyar bajnokságra tudtam visszatérni, de még így is sok dobóedzés kimaradt és nem tudtam megnyerni, csak második lettem.

Szeptember első napján kihirdették a szeptember 13-án Tokióban kezdődő huszadik szabadtéri világbajnokságra utazó magyar csapatot (melyen 19 versenyszámban 17 magyar atléta indul), amelynek nem tagja Bogdán Annabella.

– Tudtuk, hogy a részvétel sajnos nem fog összejönni, legalább négy olyan dobás kellett volna, mint Pozsonyban – tette hozzá. – A jövő évre gondolva viszont nem akartuk már most abbahagyni a szezont, amit egyébként sajnálok, hogy végül így alakult. Edzőmmel, Varga Lőrinccel már a következő évre fókuszálunk: Birminghamben rendezik a szabadtéri Európa-bajnokságot, ahová 60,80 méter a szint, akár ezt is teljesíthetem, de a ranglistáról is ki lehet jutni. Így, vagy úgy, de reális célnak tűnik.

Róma után Birminghamben is Eb-n indulna

A kiválóság egyébként tavaly szerepelt először felnőtt Eb-n, akkor Rómában összesítésben a 23. helyen zárt.

Bár a tapasztalt gerelyhajító nem lesz ott Tokióban, de ebben az évben már képviselte a magyar színeket nagy versenyen, hiszen a pünkösdi Budapest Openen 56,86-os dobással kiharcolta a csapat Európa-bajnokságon való részvételt. Madridban négy pontot tett a közösbe, válogatottunk pedig a 13. helyével nagy bravúrt elérve megtartotta helyét az elitosztályban.