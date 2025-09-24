Birkózás
Dévaványai érmek a diákolimpiáról
Csongrádon rendezték meg a hétvégén az U15-ös Kötöttfogású Diákolimpia Országos Döntőjét, amelyen szőnyegre léptek a Békés vármegyei fiatalok is.
A 62 kg-os súlycsoport legjobbjai, jobbról Bogyó Benedek és György Máté
A 41 kg-osok mezőnyében a dévaványai Kónya Patrik bronzérmet nyert. A 44 kg-ban Valach Noel (Dévaványa) ezüstérmet szerzett. A 62 kg-osok között György Máté, az Orosházi Birkózó Egyesület versenyzője az ötödik helyen végzett, miként Bogyó Benedek, a Szarvasi Birkózó Egyesület fiatalja is ötödik lett.
