szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

25°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Birkózás

1 órája

Dévaványai érmek a diákolimpiáról

Címkék#csongrádi#birkózás#diákolimpia

Csongrádon rendezték meg a hétvégén az U15-ös Kötöttfogású Diákolimpia Országos Döntőjét, amelyen szőnyegre léptek a Békés vármegyei fiatalok is.

Verasztó Lajos
Dévaványai érmek a diákolimpiáról

A 62 kg-os súlycsoport legjobbjai, jobbról Bogyó Benedek és György Máté

A 41 kg-osok mezőnyében a dévaványai Kónya Patrik bronzérmet nyert. A 44 kg-ban Valach Noel (Dévaványa) ezüstérmet szerzett. A 62 kg-osok között György Máté, az Orosházi Birkózó Egyesület versenyzője az ötödik helyen végzett, miként Bogyó Benedek, a Szarvasi Birkózó Egyesület fiatalja is ötödik lett. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu