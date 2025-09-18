18 perce
Csongrádi évadnyitó
Csongrádon rendezték meg az U13-as Kötöttfogású Kelet-Magyarország Kupa birkózó versenyt. Ott voltak az orosházi és szarvasi klubok képviselői is, akik három kategóriában tudtak aranyérmet hazahozni.
Az Orosházi Birkózó Egyesület csapata eredményes versenyt zárt
Az Orosházi Birkózó Egyesülettől (OBE) 58 kg-ban Hangya Borisz, 69 kg-ban Héjja Péter, az Orosházi Spartacus Birkózó Klub fiataljai közül 42 kg-ban Czeczon Zsolt lett aranyérmes. A csapatversenyben az OBE a második helyet szerezte meg.
Vármegyei eredmények. OBE. 46 kg: 5. Czollner Ábel. 50 kg: 5. Patel Brahm Uttamkumar. 54 kg: 3. Kovács Zente. 58 kg: 1. Hangya Borisz. 69 kg: 1. Héjja Péter. +85 kg: 2. Almási Áron. OSBK. 35 kg: 3. Rostás Marcell, 5. Molnár Péter. 42 kg: 1. Czeczon Zsolt. 69 kg: 2. Fahur Zsombor. Szarvas. 32 kg: 3. Kugyela Dávid. 54 kg: 2. Darvas Krisztián. 76 kg: 2. Darida Benedek.
