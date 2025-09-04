Bíró Imre nyerte az első OB I.-es szeparált versenyt

A mezőnyt nyolc darab ötös csoportba sorsolták, körmérkőzést követően az első két helyezettek jutottak az egyenes kieséses rendszerű folytatásba. Érdekesség, hogy a nap folyamán egyetlen játékos sem maradt veretlen.

A döntőben a nagyszerű formában játszó gyomaendrődi Bíró Imre diadalmaskodott, miután szoros és magas színvonalú mérkőzésen legyőzte a szintén remek teljesítményt nyújtó gerendási Nikora Norbertet. A bronzmérkőzés sem maradt el a várakozásoktól: a címvédő Pardi Roland kemény küzdelemben 2:1-re múlta felül a tavalyi ranglista második helyezettjét, Harmati Lászlót.

Végeredmény: 1. Bíró Imre (Korona BK), 2. Nikora Norbert (Gerendási BK), 3. Pardi Roland (DABE I.), 4. Harmati László (Agrimill Szikora BK).