Újabb négy évig Berke Lóránd az elnök

A Magyar Erőemelő Szövetség Budapesten, a Magyar Sportok Házában tartotta meg szombaton tisztújító közgyűlését. A tagság ismét bizalmat szavazott az eddigi elnök Berke Lórándnak, aki így újabb négy évre folytathatja a munkát.

Berke Lóránd újabb négy évig vezeti a Magyar Erőemelő Szövetséget Fotó: MESZ

– A célom továbbra is az, hogy az erőemelő sportág itthon és nemzetközi szinten is tovább erősödjön, és együtt újabb sikereket érjünk el. Az alapszabályunk értelmében ez lesz az utolsó ciklusom elnökként, így különösen fontos számomra, hogy erős alapokat hagyjunk a jövő számára – mondta a Vésztőn élő Berke Lóránd a Magyar Erőemelő Szövetség hivatalos közösségi oldalán.