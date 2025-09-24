1 órája
Válogatott meghívót ért a jó csabai és békési eredmény
A szabadtéri atlétikai szezon végére maradt az U15-ös és az U16-os korosztály országos bajnoksága. A békéscsabai és a békési atlétákat motiválhatta, hogy a legjobbak bekerülhettek a korosztályos válogatott keretbe.
Nem okoztak csalódást a békéscsabai és békési atléták a hétvégi budapesti Lantos Mihály Sportközpontban megrendezett U16-os és U15-ös magyar bajnokságon, hiszen mindkét egyesületnél született aranyérem, a vármegye székhelyi egyesületnél kettő is!
Békési és békéscsabai aranyak az ob-ról
A Békéscsabai Atlétikai Club versenyzői kiváló eredményekkel, egyéni csúcsokkal és dobogós helyekkel rukkoltak elő, már első napon bajnokot avattak. A rúdugró Nagy Benjamin az U15-ös korosztályban minden magasságot elsőre átvitt, 2,90 méternél azonban ez csak a harmadik kísérletre sikerült. A következő magasságnál újra első próbálkozásra lendült át a léc fölött és a 3 méteres egyéni csúccsal országos magyar bajnok lett. A felkészítő edző Bagi Árpád volt.
Népes mezőny vágott neki a 800 m-es távnak az U16-os korosztályban. Mázor Milán erejét jól beosztva, a megfelelő időpontig kivárt, és a vége előtt 300 méterrel robbantott, és mindenkit leszakítva egyéni csúccsal bajnoki címet szerzett, a másodikat a csabai egyesületnek a hétvége során. Eredményének köszönhetően meghívást kapott a hétvégén rendezendő öt nemzet (magyar–horvát–cseh–szlovén–szlovák) válogatott viadalra, ahol 1000 méteren áll rajthoz. Milánt Urbanikné Rosza Mária edző készítette fel.
Az idősebb korosztályban 300 méter gáton versenyző Nagy Gábor magabiztos futással, egyéni csúccsal az ötödik helyet szerezte meg. Felkészítő edző: Adorján László.
A Békéscsabai AC eredményei
Fiúk. U16. 800 m: 1. Mázor Milán 2:02.80. 300 m gát: 5. Nagy Gábor 45,22. U15. Rúdugrás: 1. Nagy Benjámin 3,0 m.
Egyéni csúccsal szerezte meg az országos bajnoki címet Kelemen Bernadett a 3000 méteres gyaloglásban. A békési lány ikarusos riválisát Nyul Alexandra Laurát megelőzve lett első. Kis-Kovács Károly tanítványa ezzel kiérdemelte a kaposvári U16-os válogatott versenyen való szereplést. Súlylökésben Kocsor Gábor kisebb sérülése ellenére is bejutott a nyolcas döntőbe és ott az értékes, hatodik helyen végzett. Sánta László az U15-ösök között egyéni csúccsal nyerte a futamát, és összesítésben a hatodik hely lett az övé.
A Békési DAC eredményei. Fiúk. U16. Súlylökés: 6. Kocsor Gábor 13,73 m. U15. 300 m gát: 6. Sánta László 45,52. Leányok. U16. 3000 m-es gyaloglás: 1. Kelemen Bernadett 15:53,95.