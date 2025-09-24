Válogatott meghívót ért a jó csabai és békési eredmény

Nem okoztak csalódást a békéscsabai és békési atléták a hétvégi budapesti Lantos Mihály Sportközpontban megrendezett U16-os és U15-ös magyar bajnokságon, hiszen mindkét egyesületnél született aranyérem, a vármegye székhelyi egyesületnél kettő is!

A békési gyalogló, Kelemen Bernadett edzőjével Kis-Kovács Károllyal Fotó: Békési DAC

Békési és békéscsabai aranyak az ob-ról

A Békéscsabai Atlétikai Club versenyzői kiváló eredményekkel, egyéni csúcsokkal és dobogós helyekkel rukkoltak elő, már első napon bajnokot avattak. A rúdugró Nagy Benjamin az U15-ös korosztályban minden magasságot elsőre átvitt, 2,90 méternél azonban ez csak a harmadik kísérletre sikerült. A következő magasságnál újra első próbálkozásra lendült át a léc fölött és a 3 méteres egyéni csúccsal országos magyar bajnok lett. A felkészítő edző Bagi Árpád volt.

Mázor Milán és edzője, Urbanikné Rosza Mária Fotó: Békéscsabai AC

Népes mezőny vágott neki a 800 m-es távnak az U16-os korosztályban. Mázor Milán erejét jól beosztva, a megfelelő időpontig kivárt, és a vége előtt 300 méterrel robbantott, és mindenkit leszakítva egyéni csúccsal bajnoki címet szerzett, a másodikat a csabai egyesületnek a hétvége során. Eredményének köszönhetően meghívást kapott a hétvégén rendezendő öt nemzet (magyar–horvát–cseh–szlovén–szlovák) válogatott viadalra, ahol 1000 méteren áll rajthoz. Milánt Urbanikné Rosza Mária edző készítette fel.

A bajnok Nagy Benjámin felkészítőjével , Bagi Árpáddal

Az idősebb korosztályban 300 méter gáton versenyző Nagy Gábor magabiztos futással, egyéni csúccsal az ötödik helyet szerezte meg. Felkészítő edző: Adorján László.

A Békéscsabai AC eredményei

Fiúk. U16. 800 m: 1. Mázor Milán 2:02.80. 300 m gát: 5. Nagy Gábor 45,22. U15. Rúdugrás: 1. Nagy Benjámin 3,0 m.

Egyéni csúccsal szerezte meg az országos bajnoki címet Kelemen Bernadett a 3000 méteres gyaloglásban. A békési lány ikarusos riválisát Nyul Alexandra Laurát megelőzve lett első. Kis-Kovács Károly tanítványa ezzel kiérdemelte a kaposvári U16-os válogatott versenyen való szereplést. Súlylökésben Kocsor Gábor kisebb sérülése ellenére is bejutott a nyolcas döntőbe és ott az értékes, hatodik helyen végzett. Sánta László az U15-ösök között egyéni csúccsal nyerte a futamát, és összesítésben a hatodik hely lett az övé.

A Békési DAC eredményei. Fiúk. U16. Súlylökés: 6. Kocsor Gábor 13,73 m. U15. 300 m gát: 6. Sánta László 45,52. Leányok. U16. 3000 m-es gyaloglás: 1. Kelemen Bernadett 15:53,95.