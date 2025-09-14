szeptember 14., vasárnap

Kézilabda

39 perce

Kibrusztolt siker a hazai premieren

Címkék#mérkőzés#kézilabda nb I/b#Békési FKC#Mezőkövesdi KC

A bajnokság első hazai mérkőzését játszotta szombaton a BFKC NB I. B-s férfi kézilabdacsapata. A békési alakulat a jó erőkből álló Mezőkövesddel vívott jó szintű csatát. Végül otthon maradtak a pontok, a jobban finiselő vendégek csak szorosabbá tudták tenni az eredményt.

Bakulya Mihály

A békési játékosok tompán kezdték a találkozót és ez végig kísérte őket az első félidőn. 

békési; kézilabda; Kovács Szabolcs
A békési csapat legeredményesebb játékosa Kovács Szabolcs volt. Fotó Jenei Péter

Rendre a borsodi együttes járt előrébb egy-két találattal, a helyiek jobb esetben is csak egalizálni tudtak, a vezetést nem sikerült átvenniük. A szünetről visszatérve tört meg a jég, amikor is a 34. percben Kepess találatával először fordítottak (13–12). Ez az állapot még átmenetinek bizonyult, de azután egy 6–1-es etappal magukhoz ragadták a kezdeményezést Kovács Szabolcsék (49. p.: 21–17). Innen tovább állandósult a 2-4 gólnyi különbség, csak az utolsó percre tudta izgalmassá tenni a találkozót a Mezőkövesd, de a szélső, Novák Zsolt eredményessége bebiztosította a két pontot.

Cifra Tibor: – A csalódáskeltő első forduló után jó adag bizonyítási vágy volt a csapatban. A második félidei védekezésünknek köszönhetően, óriási küzdelem árán sikerült itthon tartani a két pontot a jó erőkből álló Mezőkövesd ellen. A mai teljesítményért jár a gratuláció a srácoknak.

Békési FKC–Mezőkövesdi KC 26–25 (12–12)

NB I. B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Békés, 250 néző. Vezette: Budai-Bock Krisztián László, Wenzel Tamás.
Békés: TAKÁCS – KEPESS 4, Haszilló 3, KOVÁCS SZ 6., Breuer 4, SÜTŐ 1, Novák Zs. 1. Csere: Markóczy (kapus), Lukács 1, ÁRPÁSI, Varsandán 2 (1), Szabó Á. 2, Ritter, Szabó G., Miszlai. Edző: Cifra Tibor. A Mezőkövesd legjobb gólgóldobói: Jancsó 5, Szabó D. 4, Dócs 4.
Kiállítások: 6, illetve 4 perc. Hétméteresek: 2/1, ill. 1/0.

 

