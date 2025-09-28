szeptember 28., vasárnap

Kézilabda

1 órája

Békési pontok Diósgyőrből

Címkék#kézilabda nb I/b#DVTK#Békési FKC

Első idegenbeli diadalát is elkönyvelhette a BFKC az NB I. B-s férfi kézilabda-bajnokság negyedik játéknapján. A békési csapat a Mezőkövesd hazai legyőzését követően a másik borsodi riválisát, a Diósgyőrt is leküzdötte. A szombati miskolci találkozónak a második félidei stratégiaváltás hozta meg az eredménylét.

Bakulya Mihály

A békési gárda szerezte a meccs első találatát, a 14. percig kezében is tartotta az irányítást (7–10), ám azután elbizonytalanodott a játéka. 

békési; kézilabda; Kovács Szabolcs
A Kovács Szabolcs vezette békési csapat hullámzóan teljesített, de végül magabiztos győzelmet aratott. Fotó: Jenei Péter

Ezt kihasználva a Diósgyőr felzárkózott, időnként a vezetést is átvette, a szünetre is minimális előnnyel térhetett.
A második félidő elején úgy tűnt ismét sínre teszik a találkozót a vendégek (36. p.: 19–22), de azután több technikai hibát is vétettek, ezzel pedig éltek a hazaiak. Tíz minutával később egy 6–1-es etapot követően már ők jártak előrébb hárommal. Jól jött a játékmegszakítás békési oldalon. A pályára visszatérve ötös gólszériával fordult a kocka, és innen már nem tartogatott újabb csavart a mérkőzés.

Cifra Tibor: – Jól kezdtük a mérkőzést, azonban a félidő közepén koncentrációs hiányosságok mutatkoztak, ennek következtében a hazai csapat maga javára fordította az eredményt. A második játékrész hasonlóan indult az elsőhöz, de ismételten hibákat követtünk el. Egy időkérést követő védekezés váltás és a küzdeni tudásunk hozta meg a várt győzelmet a meccs utolsó negyedében.

Diósgyőri VTK–Békési FKC 29–34 (16–15)

NB I. B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Miskolc, 200 néző. Vezette: Bujdosó Máté, Horváth Viktor.
Békés: Takács – Kepess 3, HASZILLÓ 6, Kovács Sz. 3, BREUER 9, Sütő, Novák Zs. Csere: Markóczy (kapus), Lukács 1, Árpási 1, VARSANDÁN 3 (2), SZABÓ Á. 4, Ritter, SZABÓ G. 4 (4), Miszlai. Edző: Cifra Tibor. A Diósgyőr legjobb góldobói: Nagy T. 6, Juhász 6, Kiss R. 5.
Kiállítások: 12, ill. 4 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 8/6.

 

 

