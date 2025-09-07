szeptember 7., vasárnap

Kézilabda - NB I./B

1 órája

A kulcsszituációkban jöttek a hibák

Címkék#kézilabda#FTC II#Békési FKC#sport#NB I B

Vereséggel indította a bajnokságot a legmagasabb szinten jegyzett vármegyei férfi kézilabdacsapat. A békési együttest a Fradi fiataljai várták vasárnap a Népligetben. A házigazdák mindkét félidőt jobban kezdve, szoros csatában nyertek.

Bakulya Mihály

A békési csapat szerezte a meccs első gólját, ám erre öttel válaszolt a hazai együttes. 

győzelemmel kezdett a békési együttes
A békési csapat edzőjének, Cifra Tibornak több lett az ősz hajszála a meccs ezután. Archív fotó: Jenei Péter 

Jött is Cifra Tibor nyugtató időkérése és a felzárkózás (10. perc: 5–4). A félidő középső szakaszában két-három találattal, az utolsó harmadában egyel-kettővel jártak előrébb a házigazdák, a látogatók egyenlítését rendre meghiúsították a becsúszó hibák.

Szünet után is a zöld-fehérek kapták el a játék ritmusát, a vendégek trénerének már a 37. percben időt kellett kérnie. Tanítványai 22–17-es állásról kezdték meg a visszakapaszkodást, de ez a félidő derekán még visszaverték a Fradi fiataljai (24–20). Markóczy kapus bravúrjainak köszönhetően az utolsó tíz percre visszatéretek a meccsbe a békésiek. Többször minimalizálták a hátrányukat, de egyenlíteniük még hétméteresből sem sikerült az utolsó percben, így pedig szinte törvényszerű volt a vereségük.

Cifra Tibor: – Sajnos az egész mérkőzés alatt buta hibákkal segítettük a lelkesen játszó hazai fiatalokat. Több alakalommal lett volna lehetőségünk utolérni a Fradit és ezzel átvenni a mérkőzés irányítását, azonban a kulcsszituációkban rendre belehibáztunk.

Ferencvárosi TC U21–Békési FKC 29–28 (15–14)

NB I. B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Budapest, 200 néző. Vezette: Bóna Szabolcs Árpád, Földesi Csaba.

Békés: Takács – Kepess 6 (3), HASZILLÓ 6, BREUER 7, Kovács Sz., Szabó Á. 3, Novák Zs. 2. Csere: MARKÓCZY (kapus), Sütő, Ritter, Miszlai, Varsandán 3 (2), Lukács, Árpási 1. Edző: Cifra Tibor. 

A Ferencváros U21 legjobb góldobója: Bodó 7, Horváth-Garaba 6, Konczos 4 (4).

Kiállítások: 12, ill. 12 perc. Hétméteresek: 8/5, ill. 7/5.

 

 

