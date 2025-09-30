Békési és csabai egyéni csúcsok a magyar válogatottban

Kelemen Bernadett a 3000 méteres gyaloglás 10 fős mezőnyében a negyedik legjobb eredménnyel rendelkezett a rajtlistán. A versenyen azonban a papírformát felborítva, nagy egyéni csúcsot (15:25,25) ment és 10 gyalogló között a harmadik helyen ért célba. Edzője: Kis-Kovács Károly.

Kelemen Bernadett edzőjével, Kis Kovács Károllyal Fotó: FB/Békési DAC

Mázor Milán (edző: Urbanikné Rosza Mária) az 1000 méteres síkfutásban 2:39,43 perces egyéni csúcsot jelentő idővel az 5. helyen ért célba. A magyar csapat 416 ponttal a második helyen végzett a csehek (478,5 pont) mögött, és a szlovákok (313), horvátok (292,5), valamint szlovének (264) előtt, ami szép teljesítmény.