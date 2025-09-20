szeptember 21., vasárnap

Kézilabda

9 órája

Csapatmunkával gyűjtötték be a pontokat

Címkék#Pick-Szeged#Békési FKC#kézilabda NB I B

Második hazai rendezésű bajnoki mérkőzésén sem hullajtott pontokat a BFKC NB I. B-s férfi kézilabdacsapata. A békési együttes a harmadik fordulóban a Pick Szeged U21-es alakulatát fektette két vállra. Küzdelmes és fordulatos meccs volt.

Bakulya Mihály

A békési csapat szerezte az első találatokat, de azután felzárkóztak a vendégek és 4–4-ig háromszor is egalizáltak. 

Békési; kézilabda; Szabó Ádám
A békési csapat legeredményesebb játékosa Szabó Ádám volt. Fotó: Gazsó János

A 9. perctől egy ötös szériával tudtak ellépni ellenfelüktől a házigazdák, és még egy kettős emberhátrányt is kibírtak kapott gól nélkül (16. p.: 9–4). A folytatásban viszont hullámvölgybe kerültek, a szegediek rövid időn belül visszajöttek a meccsbe (9–8). Ennél közelebb nem tudtak kerülni, mert a félidő hajrájában ismét volt egy jó etapja Cifra Tibor legénységének (28. p.: 14–10), ennek köszönhetően lépéselőnyből várhatta a meccs második felét.
Jól is jött ez, mert nehezen indult a második játékrész. Kovács Szabolccsal viszont nem bírtak a látogatók, sorban négyszer talált be nekik, ezzel 19–17-re alakítva az eredményt. A 42. percre így is fordult a kocka, 20–21-es állásnál először vezettek a szegedi fiatalok, akik diktálták a tempót egy ideig. Kovács mellé azonban Szabó Ádám is felnőtt gólgyártásban, Varsandán Áron pedig a kritikus hétmétereseket dobta be biztos kézzel, így a meccs végjátékára visszavették a kezdeményezést a békésiek és magabiztosan őrizték meg a két pont begyűjtéséhez szükséges előnyt.

Cifra Tibor: – Az első játékrészben az történt, amire számítottunk. A fordulás után holtpontra kerültünk, a nagy lendülettel játszó szegedeiek megfutottak bennünket. Szerencsére az utolsó tíz percre újra összeállt a védekezésünk, elöl pedig mindig volt aki betalált. Büszke vagyok a játékosaimra, a mai győzelem valódi csapatmunka eredménye volt.

Békési FKC–Pick Szeged U21 33–31 (15–12)

NB I. B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Békés, 150 néző. Vezette: Juhász Dániel, Rontó Ádám.
Békés: MARKÓCZY – Kepess 2 (2), HASZILLÓ 6, KOVÁCS SZ. 8, Breuer 2, SZABÓ Á. 9, Novák Zs. 2. Csere: Takács (kapus), Lukács 1, Árpási, Varsandán 2 (2), Sütő, Ritter, Szabó G. 1, Miszlai. Edző: Cifra Tibor. A Szeged legjobb gólgóldobói: Furka 5, Járó 5 (1), Matic 5 (4).
Kiállítások: 8, illetve 6 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 7/5.

 

 

 

