Vízilabda

4 órája

Az ellenfelek is dicsérték a csabaiakat, mégis kikaptak

Címkék#Békéscsabai VK#Szentesi Sport és Üdülőközpont#Szegedi Tudományegyetem#vízilabda

Belevágott a Békéscsabai Vízilabda Klub felnőtt vízilabda-csapata az 51. bajnoki szezonba. A Délkeleti csoport alapszakasza első körnek a hódmezővásárhelyi Gyarmati Dezső Sportuszoda adott otthon. A szokásnak megfelelően két mérkőzés várt a fiatalokkal megerősített Békéscsabai VK együttesére, az egyik szegedi alakulat után következtek a szentesiek.

Gajdács Pál

A két mérkőzésen 19 gólt ért el a Békéscsabai VK alakulata, ám ez is kevés volt a pontszerzéshez. 

Békéscsabai VK
A jól játszó Mucsi Zsolt (kezén a labda), a Békéscsabai VK rutinos játékosa a két mérkőzésen hat góllal terhelte meg az ellenfelek kapuját
Fotó: Balázs Lajos

Jól küzdött a Békéscsabai VK a nyitányon

Békésút-Békéscsaba–Szegedi Tudományegyetem Szegedi Vízipóló Suli 8–14 (1–2, 2–4, 5–5, 0–3)
OB II.-es mérkőzés, Délkeleti csoport, alapszakasz, Hódmezővásárhely. V.: ifj. Kenéz.
Békéscsaba: Krizsán – Szanyi, Szatmári L. 2 (1), Mucsi 2, Pónya O., Ajtai 2 (1), Pallag. Csere: Budai 1, Hajdu A., Laczó P., Gyebnár, Zimbran, Such 1. Edző: Fodor Ádám, Ajtai Miklós. Gól emberelőnyből: 6/1, ill. 9/6. Büntetők: 2/2, ill. 2/0. Kiállítás cserével: Laczó P. Kipontozódott: Kádár.
Az erősebb szegediek hamar elhúztak, ennek ellenére három negyeden át nyílt volt a találkozó, a házigazdák igazán az utolsó negyedben biztosították be győzelmüket.

Békésút-Békéscsaba–Szentesi Sport és Üdülőközpont-SZVK 11–18 (1–6, 3–4, 3–3, 4–5)
OB II., Hódmezővásárhely. V.: ifj. Kenéz.
Békéscsaba: Krizsán – Szanyi, Szatmári L. 2, Mucsi 4, Pónya O. 1 (1), Ajtai 2, Pallag 1. Csere: Budai, Hajdu A., Gyebnár, Zimbran 1 (1), Such. Edző: Fodor Ádám, Ajtai Miklós. A Szentes legjobb góldobói: Papp 5, Kátai-Benedek 4, Molnár B. 3. Gól emberelőnyből: 5/1, ill. 9/5. Büntetők: 5/2, ill. 1/1. Kipontozódott: Gyebnár.
Bár az első gól Mucsi Zsolt révén a békéscsabai alakulat neve mellett jelent meg az eredményjelző táblán, az azt követő hat és fél percben bekapott hét szentesi találat megpecsételte a viharsarki alakulat sorsát.

Fodor Ádám: – 

Nem lehet panaszom a csapatra, remekül küzdött a társaság, a fiatalok pedig ügyesek voltak. Egyébként a végeredmények ellenére nem volt ekkora különbség a két ellenfelünkkel szemben. Az első mérkőzés finisében két gólra feljöttünk, ziccerbe kerültünk, ám kimaradt a lehetőség, így egy helyett újra három lett a különbség. A szentesiek elleni derbin csupa nagy darab, erős, izmos egyéniséggel találtuk szemben magunkat, ami az elején kissé nyomasztotta a fiataljainkat, ám a folytatásban itt is egyre jobban játszottunk. Ellenfeleink is dicsértek minket, mondván betyárosan sokat fejlődtünk, javultunk a tavalyihoz képest.

Az állás két forduló után: 1. Hódmezővásárhelyi VSC 6, 2. Szegedi Tudományegyetem Szegedi Vízipóló Suli 6, 3. Szentesi Sport és Üdülőközpont-SZVK 3, 4. Békésút-Békéscsaba 0, 5. Szegedi VTK 0.

 

 

