A hétvégén megkezdődnek a vízilabda pontvadászatok

Mintegy tízhetes felkészülési időszak után kezdődnek a bajnokságok a különböző korosztályokban és kategóriákban. Az eltelt időszakról, az új szezon elvárásairól beszélgettünk Fodor Ádámmal a Békéscsabai VK vezetőedzőjével.

A szentesi Diapolo Kupán is ott voltak a Békéscsabai VK utánpótlás csapatai, ahol szép eredményeket értek el

Fotó: Fotó: csabapolo.hu/Such tamás

Idén is nyolc csapatot nevezett a bajnokságokba a Békéscsabai VK

– Kezdjük azzal, idén hány csapatot neveztek a bajnokságokba?

– Ezúttal is nyolcat. A felnőtt OB II.-esek mellett ott lesz három korosztályos fiatal gárdánk az országos utánpótlás-bajnokság A2-es mezőnyében. A területi bajnokságba ugyancsak négy csapatot neveztünk: a tavalyi gyermek „egyesek” helyett most a gyermek „kettesek” lesznek ott a pontvadászatban. Az elmúlt évihez hasonlóan a három legalacsonyabb korcsoportosaink is rendre megküzdenek ellenfeleikkel a Délkeleti területi bajnokságban.

– A legutóbbi bajnokságban elsősorban az országos utánpótlásban szereplő három egység volt dicsérhető. Most is tőlük várható a legjobb eredménysor?

– Klubunk elsősorban utánpótlás-nevelő közösség, de felnőtt szinten is szeretnénk évről-évre előre lépni, amit segíthet, hogy manapság már nagyobb megtartó erővel rendelkezünk az ifjúságiak közül kiöregedők tekintetében. Bár az érettségik utáni továbbtanulás most is sokszor keresztülhúzza számításainkat. Az országosban szereplő utánpótlásunk elé tavaly is azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy feljussunk a felsőházba. Éppen felettünk húzták meg a vonalat. Akkor a három közé kellett volna jutnunk, idén sem lesz könnyebb, mert csak a Keleti és Nyugati csoport első két helyezettje kerülhet oda. A nehézség ellenére most is ezt a célt tűztük ki magunk elé. Magyarul: fel van adva a lecke.

– A mezőny mennyiben változott?

– E pillanatban még nem tudható, hiszen éppen ezen a hétvégén lesznek a kvalifikációs küzdelmek. Az viszont biztos, hogy a leggyengébbek már nem az A2 osztályba kapnak besorolást, sőt, a tavalyival szemben már csak nyolc-nyolc klub kerül ebbe a kategóriába. Ennek az a nagy előnye a fejlődésünk szempontjából, hogy valamennyi ellenfelünk az erősebb kategóriába tartozik majd, ahol különösen lehet előre lépni, tanulni. A Keleti csoportba rajtunk kívül a

Cegléd, a

Debrecen és a

Nyíregyháza kap besorolást, várhatóan a

Gödöllő is ide kerülhet, a továbbiakról a kvalifikáció után, hétfőn tudhatunk többet.

– S akkor nézzük a legfiatalabbakat…

– Náluk nem a helyezés a fő cél, hanem az egyéni fejlődésük és a csapattá formálás. Szépen formálódó gyermek „kettes” csapatunk van, akik Katona Péter edző kezei alatt pallérozódnak. A létszám is megfelelő, hiszen tizenketten alkotják ezt a korosztályt, akikhez további tíz egy évvel fiatalabb társulhat, sőt, egy-két 2014-ben született is számításba jöhet a mérkőzéseken. Az Ajtai Miklós edző vezette gyermek harmadik korosztályban akadnak tehetséges gyerekek, de talán még nekik kell a legtöbbet tanulniuk és érniük. A tavaly még a baby korcsoportot alkotók most gyermek „négyesként” versenyeznek, tőlük már jobb eredmények is remélhetők. Itt is Ajtai Miklós fejleszti a gyerekek tudását. A baby korcsoportosok Csabai Zoltán és Szilvásy Attila kezei között fejlődhetnek tovább.