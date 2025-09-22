Országos csúcs két súlycsoportban is

Nagyon jól kezdte a versenyt Garamvölgyi Kasszandra a békéscsabai súlyemelők közül az 58 kg-osok között. Szakításban nem is hibázott és az országos csúcsot jelentő 71 kg-ig jutott. Lökésben is bizonyította jó formáját és a 85 kg teljesítése után 89-re emeltették a súlyt, ami országos csúcs lökésben és összetettben is.

A békéscsabai súlyemelők csapata balról: Fekécs Noel, Mórocz Nándor, Gulyás Milán és Garamvölgyi Kasszandra

A kisebb döccenők ellenére is hozták a formát a békéscsabai súlyemelők

– Sajnos a kilökésnél megszédült és elejtette a súlyt, de az összetett eredményével, ami 156 kg, így is az ifjúsági női mezőny legjobbja lett megnyerve az abszolút versenyt is – büszkélkedett Bökfi János, a csabai klub edzője.

A 60 kg-ban induló Fekécs Noel legfontosabb célja a bajnoki cím megszerzése volt. Komoly betegségből épült fel, így edzőjével a biztonságos versenyzésre törekedtek. Szakításban 70, lökésben 100, összetettben 170 kg az eredménye és megnyerte a súlycsoportot. Egyéni csúcsától a betegsége miatt elmaradt, de még így is a férfi ifi mezőny harmadik helyezettje tudott lenni az abszolútban.

Gulyás Milán nagyon jó erőnléttel érkezett az ob-ra. Mindez a kezdő fogásain látszott a 94 kg-ban, lazán teljesítette, pedig már ezek a súlyok is országos csúcsokat jelentettek. Szakításban 122, lökésben 152 kg-os eredményt ért el.

– Milánnal egy új időzítési és versenyeztetési módszert próbáltunk ki, amit a felnőtteknél szoktam alkalmazni, de fiatal versenyző és ez még összezavarta – mondta Bökfi János. – Sajnos mentálisan, fejben nem tudott ehhez alkalmazkodni, így elrontotta a második harmadik gyakorlatát, de tanulásnak jó volt ez a verseny. Milán 274 kg-os összetett eredménye kimagaslott a mezőnyből, ami országos ifi csúcs, amivel verseny abszolút első helyét is elnyerte.

Mórocz Nándor szintén a 94 kg-ban versenyezve egyéni csúccsal bronzérmes lett (szakítás: 90 kg, lökés: 108 kg, összetett: 198 kg).