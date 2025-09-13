Örülhetnek a foci szerelmesei, megújulhat a népszerű pálya

2015-ben, a Magyar Labdarúgó-szövetség által meghirdetett országos programban épült meg a pálya, és a gondos karbantartás ellenére megérett a felújításra – ismertette a városüzemeltetési, fejlesztési és zöld bizottság ülésén a bizottság elnöke.

Pályázik Békéscsaba a népszerű műfüves pálya felújítására. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Ádám Pál városi tanácsnok, jaminai önkormányzati képviselő ezzel indokolta, hogy a Bessenyei utcai sporttelepen található 22x42 méteres műfüves pálya korszerűsítésére adnak be pályázatot.

Sikeres pályázat esetében a beruházás 25,3 millió forintot tenne ki. Annak 30 százalékát, 7,6 millió forintot saját forrásból biztosítana az önkormányzat, a fennmaradó 70 százalék pedig támogatásként érkezne a városba.