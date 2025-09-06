szeptember 6., szombat

Labdarúgás

52 perce

Fókuszban az amatőr labdarúgók

Az MLSZ Békés Vármegyei Igazgatósága szeptember 7-én, vasárnap harmadik alkalommal rendezi meg a Békés Vármegyei Labdarúgás Napját. A helyszín a Békéscsaba Labdarúgó Akadémia 4-es Honvéd utcai központja.

Gajdács Pál

A program szervezője az amatőr labdarúgás grassroots részére fókuszál, ennek szellemében állították össze a nap menetrendjét.
Az egész napos 8 óra után kezdődő programban helyet kap a 60 év felettiek Dél-Alföldi Regionális Veterán tornájának békéscsabai fordulója 5 csapattal, de pályára lépnek a nagy sikerű Kistelepülések kispályás bajnokságában szereplő gárdák is.  

Szpisják Zsolt, az MLSZ Békés Vármegyei  Igazgatóág vezetője a tavalyi rendezvényen  Archív fotó: Virág István

Külön tornát hirdettek négy olyan csapatnak, amelyben fogyatékkal élők játszanak. Rendeznek még egy gyerektornát az U10-es korosztály részére és birtokba vehetik a pályát az öregfiúk is hat 2x15 perces mérkőzés erejéig. 

Ahogy a korábbi két nagyon sikeres Békés Vármegyei Labdarúgás Napján, úgy a foci mellett a jó hangulat jegyében tervezik a rendezvényt, melyet most is főzőverseny kísér majd. 

 

 

