Fókuszban az amatőr labdarúgók

A program szervezője az amatőr labdarúgás grassroots részére fókuszál, ennek szellemében állították össze a nap menetrendjét.

Az egész napos 8 óra után kezdődő programban helyet kap a 60 év felettiek Dél-Alföldi Regionális Veterán tornájának békéscsabai fordulója 5 csapattal, de pályára lépnek a nagy sikerű Kistelepülések kispályás bajnokságában szereplő gárdák is.

Szpisják Zsolt, az MLSZ Békés Vármegyei Igazgatóág vezetője a tavalyi rendezvényen Archív fotó: Virág István

Külön tornát hirdettek négy olyan csapatnak, amelyben fogyatékkal élők játszanak. Rendeznek még egy gyerektornát az U10-es korosztály részére és birtokba vehetik a pályát az öregfiúk is hat 2x15 perces mérkőzés erejéig.

Ahogy a korábbi két nagyon sikeres Békés Vármegyei Labdarúgás Napján, úgy a foci mellett a jó hangulat jegyében tervezik a rendezvényt, melyet most is főzőverseny kísér majd.