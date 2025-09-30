Egy híján tíz Békés vármegyei arany Kiskunfélegyházáról

A kiskunfélegyházi versenyen a Békés Megyei Harcművész Szövetség klubjai közül a sarkadi Nintai Kyokushin Karate Sport Egyesület, a gyulai Samuray Kyokushin Karate Egyesület és az Orosházi Kyokushin Karate Szabadidő Kör-Zsiga Fight csapata vett részt.

A Békés Megyei Harcművész Szövetség kötelékébe tartozó, a vármegyeiek közül legtöbb érmet szerző Gyulai Samuray Kyokushin Karate Egyesület tagjai az Oyama családdal

Sikeresek voltak a Békés Megyei Harcművész Szövetség klubjai

A 230 magyar, szlovák és horvát versenyzőt felvonultató Eisberg Kiskun Kupán a rendezők stílusszervezetének, az UKF (United Kumite Federation) meghívására részt vett a kyokushin karatét alapító Sosai Masutatsu Oyama lánya, Kuristina Oyama és a világszervezet vezetője és unokája Akira Oyama.

A Genbu Dojo Sensei Kurucz László vezetésével megtett mindent a sikeres verseny érdekében. Kimagasló szervezőmunkája eredményeként színvonalas rendezés, jó hangulat és szép díjak jellemezték a rangos megmérettetést, ami jól szolgálta a verseny szellemiségét, az összetartozást és a kölcsönös tiszteletet.

Békés vármegyei győztesek

Sarkadi Nintai Kyokushin Karate Sport Egyesület. Kata: (formagyakorlat): Bordás Renáta, Rád Balázs, Tarsoly Noémi, Küzdelem: Bordás Renáta. Az edzői munkában Kollát Zétény segített.

A sarkadiak vezetője, Sensei Gyenes Sándor sikeres vizsgát tett IV.DAN mester fokozatra.

Orosházi Kyokushin Karate Szabadidő Kör. Kata (formagyakorlat): Flaskár Vilmos. Felkészítő edzők: Magon Hajnalka, Zsiga Zsolt.

Gyulai Samuray Kyokushin Karate Egyesület. Kata (formagyakorlat): Döge Anna, Szabó Petra (aki a verseny legjobb női gyerek KATA versenyzője különdíját kapta). KUMITE (küzdelem): Fehér György, Pribojszki Zsombor. Edzők: Czegle Zsolt, Czegle Zsolt Bendegúz és Balogh László.