Vívás

1 órája

Az olimpiai bajnok Szász Emese a csabai vívóteremben

Címkék#Európa#tréning#eb#olimpiai bajnok#bronzérmes#junior

Az olimpiai bajnok párbajtőrvívó, Szász Emese is ellátogatott az elmúlt héten a békéscsabai Alföld Vívó Akadémia fiatal párbajtőrözői részére a vívóteremben megtartott csoportos coaching, segítő foglalkozásra.

Gajdács Pál

A tréninget a klub korábbi sikeres vívói Dr. Csóka Anett és az egyéniben junior egyéni világbajnoki ezüstérmes, junior Eb-bronzérmes, kadett Európa-bajnok, korábbi felnőtt válogatott Szabó Réka tartották. A szerdai nap lezárásként, az esemény megkoronázásaként a lányok a 2016-os riói olimpián bajnok Szász Emesével közös beszélgetést tartottak. 

Szász Emese (balról), Dr. Csóka Anett és Szabó Réka Fotó: AVA

Szász Emese és Szabó Réka az évek során összegyűjtött gazdag versenyzői tapasztalatait osztotta meg a fiatal sportolókkal. Emese elhozta és bemutatta az olimpiai aranyérmét is az érdeklődőknek. 

Emese és Réka is kiemelte a támogató szülői hátteret, valamint a mentális felkészülés fontosságát. Az olimpiai bajnok egyébként Magyarországon az elsők között dolgozott együtt sportpszichológussal. 

Az előadók és a népes hallgatóság Fotó: AVA

 

 

