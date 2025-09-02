Az olimpiai bajnok Szász Emese a csabai vívóteremben

A tréninget a klub korábbi sikeres vívói Dr. Csóka Anett és az egyéniben junior egyéni világbajnoki ezüstérmes, junior Eb-bronzérmes, kadett Európa-bajnok, korábbi felnőtt válogatott Szabó Réka tartották. A szerdai nap lezárásként, az esemény megkoronázásaként a lányok a 2016-os riói olimpián bajnok Szász Emesével közös beszélgetést tartottak.

Szász Emese (balról), Dr. Csóka Anett és Szabó Réka Fotó: AVA

Szász Emese és Szabó Réka az évek során összegyűjtött gazdag versenyzői tapasztalatait osztotta meg a fiatal sportolókkal. Emese elhozta és bemutatta az olimpiai aranyérmét is az érdeklődőknek.

Emese és Réka is kiemelte a támogató szülői hátteret, valamint a mentális felkészülés fontosságát. Az olimpiai bajnok egyébként Magyarországon az elsők között dolgozott együtt sportpszichológussal.