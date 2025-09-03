szeptember 3., szerda

Asztalitenisz

2 órája

Országos megmérettetés Kecskeméten

#asztalitenisz#Kecskemét#utánpótlás

Szarvasi és orosházi fiatal asztaliteniszezői is érdekeltek voltak a hétvégi, Kecskeméten rendezett II. osztályú nemzetközi utánpótlás ranglista versenyen.

Verasztó Lajos
Országos megmérettetés Kecskeméten

A szarvasi Németh Endre a 13 évesek között volt eredményesebb

A 11 éves lányoknál az orosházi Csík-Darabos Éva a 4 közé jutásért maradt alul 3:2-re. Az U13-as korosztályban a harmadik kiemeltet is elbúcsúztatta, a negyeddöntő jelentette számára a végállomást. Klubtársai közük Vashegyi Hanna a csoportkörben búcsúzott, Sánta Elena a 8 közé jutásért kapott ki. A 15 éveseknél Bényei Nelli sikerrel jutott 8 közé, de a következő meccsét elveszítette. Vashelyi Regina már az első főtáblás meccsén fennakadt.
A 13 éveseknél az orosházi Kéri Kristóf a 8 közé jutásért maradt alul. Németh Endre Pál (DLASE) kiemeltként két kört ment, az elődöntőjét veszítette el, az U15-ben az első főtáblás találkozóján kapott ki. Így járt a 19 éveseknél társai közül Bakulya Tamás, Hortobágyi Bálint és Posgay Brunó is. Botos Marcell a 8, Magyari Milán a 4 közé jutásért szenvedett vereséget.

 

 

