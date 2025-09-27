Szántosi Dávid a csapat Eb-re készül

A csapat szeptember 30 és október 5 között az Ormai László Csarnokban közös edzőtáborozást tart a horvát válogatottal.

Fest Attila, a szarvasi fiatal edzője elmondta, az ősszel erős nemzetközi felnőtt versenyeken áll asztalhoz tanítványa. Egyedül a Kolozsváron november 23-án kezdődő ifjúsági vébén szerepel a saját korosztályában. Itthon a bajnok PTE-PEAC csapatával az Extraligában is bizonyíthat, ahol két forduló után százszázalékos. Hír még, hogy a közelmúltban az egyik sportszergyártó cég támogatói szerződést kötött a fiatal tehetséggel.