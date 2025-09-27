szeptember 27., szombat

Asztalitenisz

Szántosi Dávid a csapat Eb-re készül

Címkék#szántosi dávid#felnőtt válogatott#asztalitenisz#versenyek

Minden idők legfiatalabb magyar férfi válogatottja utazik a horvátországi Zadarba az október 12. és 19. közötti asztalitenisz csapat Európa-bajnokságra. Harczi Zsolt, a férfi válogatott edzője döntése szerint a 29 éves Szudi Ádám, és a 23 éves András Csaba mellett, a 18 éves soltvadkerti Lei Balázs, és az idei U19-es Eb-n aranyérmes 19 éves Szántosi Dávid, a Szarvasi Körös ASE játékosa képviseli hazánkat.

Bakulya Mihály
Szántosi Dávid a csapat Eb-re készül

Fotó: BOGDAN PASEK

A csapat szeptember 30 és október 5 között az Ormai László Csarnokban közös edzőtáborozást tart a horvát válogatottal.

Fest Attila, a szarvasi fiatal edzője elmondta, az ősszel erős nemzetközi felnőtt versenyeken áll asztalhoz tanítványa. Egyedül a Kolozsváron november 23-án kezdődő ifjúsági vébén szerepel a saját korosztályában. Itthon a bajnok PTE-PEAC csapatával az Extraligában is bizonyíthat, ahol két forduló után százszázalékos. Hír még, hogy a közelmúltban az egyik sportszergyártó cég támogatói szerződést kötött a fiatal tehetséggel.  

 

 

