szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

15°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Asztalitenisz

50 perce

Csak az Orosháza tudott győzni

Címkék#asztalitenisz#csapatbajnokság#ASE Orosháza

Csak az orosházi asztaliteniszezőknek termett babér a csapatbajnokságok hétvégi játéknapján. Bohács Béláék a csabaiak elleni NB III.-as helyi derbit nyerték úgy, hogy csupán Vizsnyai Dáviddal nem bírtak. A gyulaiak három játékossal álltak ki Karcagon, a békésiek pedig Balogh Ágnes Kíra hiányát nem bírták el.

Verasztó Lajos
Csak az Orosháza tudott győzni

Ágota Csilla hibátlan teljesítményt nyújtott a békési csapatban. Fotó: MOATSZ

Békési TEAM–Mezőtúri AFC I. 7:11

NB II.-es csapatbajnoki asztalitenisz-mérkőzés, Békés. Békési győztesek: Ágota Csilla 4, Szelei Ákos, Szilágyi Lívia, az Ágota Csilla, Szilágyi Lívia páros.

ASE Orosháza–Csaba Fly AE 13:5

NB III., Orosháza. Győztesek: Bohács Béla 3, Farkas Dávid 3, Szikora Gábor 3, Farkas Izabella, Farkas Rudolf, a Farkas Dávid, Szikora Gábor, és a Bohács Béla, Farkas Izabella páros, ill. Vizsnyai Dávid 4, Szenes Iván.

Kováts DSE I.–Gyulai AK 13:5

NB III., Karcag. Gyulai győztesek: Sarkadi Árpád 2, Styr György 2, a Sarkadi Árpád, Styr György páros.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu