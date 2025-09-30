2 órája
Csak az Orosháza tudott győzni
Csak az orosházi asztaliteniszezőknek termett babér a csapatbajnokságok hétvégi játéknapján. Bohács Béláék a csabaiak elleni NB III.-as helyi derbit nyerték úgy, hogy csupán Vizsnyai Dáviddal nem bírtak. A gyulaiak három játékossal álltak ki Karcagon, a békésiek pedig Balogh Ágnes Kíra hiányát nem bírták el.
Ágota Csilla hibátlan teljesítményt nyújtott a békési csapatban. Fotó: MOATSZ
Békési TEAM–Mezőtúri AFC I. 7:11
NB II.-es csapatbajnoki asztalitenisz-mérkőzés, Békés. Békési győztesek: Ágota Csilla 4, Szelei Ákos, Szilágyi Lívia, az Ágota Csilla, Szilágyi Lívia páros.
ASE Orosháza–Csaba Fly AE 13:5
NB III., Orosháza. Győztesek: Bohács Béla 3, Farkas Dávid 3, Szikora Gábor 3, Farkas Izabella, Farkas Rudolf, a Farkas Dávid, Szikora Gábor, és a Bohács Béla, Farkas Izabella páros, ill. Vizsnyai Dávid 4, Szenes Iván.
Kováts DSE I.–Gyulai AK 13:5
NB III., Karcag. Gyulai győztesek: Sarkadi Árpád 2, Styr György 2, a Sarkadi Árpád, Styr György páros.
