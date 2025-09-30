szeptember 30., kedd

Harcművészet

A.J.K.A. szeminárium a nagymester vezetésével

Címkék#nagymester#szeminárium#A J K A#Békéscsaba

Békéscsabán, a Gyulai úti vívócsarnokban kerül sor pénteken a hagyományos A.J.K.A. nemzetközi karate szemináriumra, amit a rangidős magyar karate nagymester, Sensei Sáfár László X.DAN vezet.

Gajdács Pál

A szeminárium péntek 18 órakor kezdődik és folytatódik szombaton délelőtt és délután, a tervek szerint vasárnap délelőtt is. 

 

