Harcművészet
2 órája
A.J.K.A. szeminárium a nagymester vezetésével
Békéscsabán, a Gyulai úti vívócsarnokban kerül sor pénteken a hagyományos A.J.K.A. nemzetközi karate szemináriumra, amit a rangidős magyar karate nagymester, Sensei Sáfár László X.DAN vezet.
A szeminárium péntek 18 órakor kezdődik és folytatódik szombaton délelőtt és délután, a tervek szerint vasárnap délelőtt is.
