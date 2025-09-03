szeptember 3., szerda

Röplabda

25 perce

A TFSE vagy a DVTK vár a BRSE-re

A Magyar Röplabda Szövetség székházában szerdán kisorsolták a női Magyar Kupa selejtezőjének párosítását.

Gajdács Pál

Az Extraliga egyedüli újonca, a TFSE a Diósgyőri VTK-t kapta, s amennyiben a fővárosi csapat továbbjut, akkor a nyolcaddöntőben a szintén extraligás MBH-Békéscsabával csap össze. Ha a Csaba sikerrel abszolválja a nyolcaddöntőt, úgy a BVSC, Közgáz, UTE hármas valamelyikével csap össze a 8 között. Az első kör ütközeteire legkésőbb 2025. december 19-ig kerül sor. 

Kiss Emeséékre a TFSE–DVTK mérkőzés győztese vár a nyolcaddöntőben

Az eseményen azt is bejelentették, hogy a női négyes döntőt 2026. március 27-28-án játsszák.

 

 

