Röplabda
25 perce
A TFSE vagy a DVTK vár a BRSE-re
A Magyar Röplabda Szövetség székházában szerdán kisorsolták a női Magyar Kupa selejtezőjének párosítását.
Az Extraliga egyedüli újonca, a TFSE a Diósgyőri VTK-t kapta, s amennyiben a fővárosi csapat továbbjut, akkor a nyolcaddöntőben a szintén extraligás MBH-Békéscsabával csap össze. Ha a Csaba sikerrel abszolválja a nyolcaddöntőt, úgy a BVSC, Közgáz, UTE hármas valamelyikével csap össze a 8 között. Az első kör ütközeteire legkésőbb 2025. december 19-ig kerül sor.
Az eseményen azt is bejelentették, hogy a női négyes döntőt 2026. március 27-28-án játsszák.
