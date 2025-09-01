29 perce
A Kecskemét nyerte a Mahler Brigitta-emléktornát
Hét éve emlékezik meg torna keretében a Gyulasport és a fürdővárosi kézilabda-társadalom a fiatalon elhunyt gyulai beállósról, Mahler Brigittáról. Az augusztus utolsó napján a fürdővárosban megrendezett emléktornán három együttes mérkőzött a végső győzelemért, a PC Trade Szegedi NKE, a Kecskeméti KS Kft. és a CZ-Gyulasport Nkft. gárdája.
A Gyulasport 26–24-es győzelemmel kezdte a tornát a PC Trade Szegedi NKE együttese ellen. A Kecskemét ezután 31–24-re legyőzte a Tisza-partiakat. Színvonalas játékot hozott A Gyulasport–Kecskemét mérkőzés, melyet a Bács-Kiskun vármegyeiek nyertek 30–27-re, így ők vihették haza a győztesnek járó serleget, a házigazda Gyulasport második, a Szeged harmadik lett.
A tornán megjelent Mahler Brigitta édesanyja, Dr. Varga Erzsébet, aki az egyéni díjazottaknak a család ajándékait adta át.
Különdíjasok. Legjobb kapus: Radics Noémi (Kecskemét). Legjobb mezőnyjátékos: Kovács Szófia (Gyulasport).