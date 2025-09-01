szeptember 1., hétfő

Kézilabda

29 perce

A Kecskemét nyerte a Mahler Brigitta-emléktornát

Címkék#kézilabda#Mahler Brigitta#Gyulasport#házigazda#emléktorna#győzelem

Hét éve emlékezik meg torna keretében a Gyulasport és a fürdővárosi kézilabda-társadalom a fiatalon elhunyt gyulai beállósról, Mahler Brigittáról. Az augusztus utolsó napján a fürdővárosban megrendezett emléktornán három együttes mérkőzött a végső győzelemért, a PC Trade Szegedi NKE, a Kecskeméti KS Kft. és a CZ-Gyulasport Nkft. gárdája.

Gajdács Pál

A Gyulasport 26–24-es győzelemmel kezdte a tornát a PC Trade Szegedi NKE együttese ellen. A Kecskemét ezután 31–24-re legyőzte a Tisza-partiakat. Színvonalas játékot hozott A Gyulasport–Kecskemét mérkőzés, melyet a Bács-Kiskun vármegyeiek nyertek 30–27-re, így ők vihették haza a győztesnek járó serleget, a házigazda Gyulasport második, a Szeged harmadik lett. 

A gyulai Szögi Tímea irányít a Szeged ellen Fotó: Kiss Zoltán

A tornán megjelent Mahler Brigitta édesanyja, Dr. Varga Erzsébet, aki az egyéni díjazottaknak a család ajándékait adta át.

Különdíjasok. Legjobb kapus: Radics Noémi (Kecskemét). Legjobb mezőnyjátékos: Kovács Szófia (Gyulasport).

 

 

