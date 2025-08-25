Ha mindent nem is, de a bronzot megszerezte az Orosháza

A háromnapos tornán négy NB I. B-s és három harmadik vonalbeli gárda szerepelt, a Zengő Alföld Orosházi KA a tavaszi kiesése után NB II.-es csapatként. A két Békés vármegyei csapat már az első napon összetalálkozott egymással, csatájukat az Orosháza nyerte magabiztosan. A Borsod SK ellen egy góllal alulmaradt Papp László együttese, így vasárnap a bronzért játszhatott a Vasas U21 ellen, amit részben Madera-Domokos Claudia kapus remeklésének is köszönhetően megnyert. A gyulaiak a 7. helyért játszhattak, de nem bírtak a Moháccsal.

Megharcolt egymással a Zengő Alföld Orosházi KA és a Borsod SK, a csatát a későbbi tornagyőztes vendégek nyerték Fotó: FB/OKC/Magony Petra

A színvonalas tornán kemény meccseket játszott a Zengő Alföld Orosházi KA

A torna után Papp László, az orosháziak edzője értékelt:

– Egy nagy edző mondta vala: „Mesterséges hullámvölgyet képeztünk”, így is meggyőző fölénnyel tudtunk győzni. Rendkívül hasznos három napon vagyunk túl, ami nem csak fizikailag, hanem fejben is megterhelő volt. Egy színvonalas tornán, olykor kemény mérkőzéseket játszottunk. Ez mindenképpen jól szolgálta a felkészülésünket.

Az Orosháza és a Gyulasport eredményei: Zengő Alföld Orosházi KA–CZ-Gyulasport 37–29, Borsod SK–Zengő Alföld Orosházi KA 25–24, Debreceni VSC U20–CZ-Gyulasport 37–30. A 3. helyért: Vasas SC U21–Zengő Alföld Orosházi KA 27–38. A 7. helyért: Mohácsi TE 1888–CZ-Gyulasport 35–24.

A Mindent is Kupa végeredménye:

1. Borsod SK

2. PC Trade Szegedi NKE

3. Zengő Alföld Orosházi KA

4. Vasas SC U21

5. DVSC U20

6. Gárdony-Pázmánd NK

7. Mohácsi TE 1888

8. CZ-Gyulasport NKft

Különdíjasok. Legjobb kapus: Madera-Domokos Claudia (Zengő Alföld Orosházi KA). Legtechnikásabb játékos: Tóth Abigél (Borsod SK). Gólkirálynő: Jámbor-Herceg Réka (PC Trade Szegedi NKE).