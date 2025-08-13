1 órája
Csapatépítő kerékpártúrával egybekötve - videóval, galériával
A megszokottól eltérően alakult szerdán a Tappe-Békéscsabai Előre NKSE NB I B.-s női kézilabda-csapatának edzésprogramja, a kézilabdás lányok a Wenckheim-kerékpárúton kerékpártúrával egybekötött csapatépítő programon vettek részt.
A csapat és a stáb délután két óra előtt kivonult a békéscsabai Tourinform iroda elé, innen „rajtolt” el a szép számú csapat, hogy letekerje a tavaly az év kerékpárútjának választott Wenckheim-kerékpárúton az oda-vissza 25 kilométeres távot.
Csapatépítő tréning két keréken a Wenckheim-kerékpárúton
A Békéscsabai Turisztikai Egyesület és a Békéscsabai Előre NKSE együttműködésének köszönhetően megvalósult délután célpontja az 1875 és 1879 között épült és a 2022-ben felújított szabadkígyósi Wenckheim-kastély volt. Egy defekt ugyan rövid időre megállásra késztette a csapatot (az „áldozat” a vezetőedző, Marosán György volt), de a jó hangulatból ez sem zökkentette ki a társaságot.
A szabadkígyósi megérkezés után előbb a csapatot Kosznáné dr. Pule Ilona, Szabadkígyós polgármestere köszöntötte, majd a lányok tárlatvezetéssel a páratlan szépségű kastély belső tereibe, szobáiba nyerhettek betekintést.
A visszaút hasonlóan jó hangulatban telt el, a trópusi meleg ellenére a lányok könnyedén letekerték a 12-13 kilométeres távolságot és talán nem bánták, hogy a délutáni tréninget ezúttal nem labdával, hanem két keréken végezték el.
