Francia, német és lengyel siker a vitorlázórepülő Eb-n

Pénteken mindhárom vitorlázórepülő kategóriában Európa-bajnokot hirdettek. A 18 méteresben a holland Tries Bruins nyerte meg az utolsó, nyolcadik versenynapot, de a trófeát az első naptól kezdve vezető francia Victor Mallick vitte el. A szabad osztályban a francia Kévin Faur és a brit Tim Jenkinson holtversenyben repülte le a kiírt 329,66 kilométert és ért egyszerre vissza starthelyre, ám itt már nagyon korán eldőlt, hogy a német Felipe Levin közel 500 pontos különbséggel megvédi a címét.

A békéscsabai vitorlázórepülő Európa-bajnokság egyik legnagyobb klasszisa, Felipe Levin Fotó: FB/Aero Club Esztergom

Két kategóriában is holtverseny a vitorlázórepülő Eb zárónapján

A kétüléses kategóriában a lengyel Biela, Czeladzki és az Európa-bajnok Sebastian Kawa, Christoph Matkowski kettőssel holtversenyben diadalmaskodott a zárónapon.

Az Európa-bajnokságot szombati az eredményhirdetés és záró ceremónia zárja le. A versenynapon többször bonyolult időjárás, de eseményektől mentes és biztonságos repülés jellemezte. A roppant erős mezőnyben szépen hely tálltak a magyarok, kiemelendő a 20 méteresben Kassai Péter és Mészáros Zoltán 8. helyezése.

Végeredmény 8 versenynap után. 18 méteres kategória (34 induló). Európa-bajnok: Victor Mallick 6736, 2. Enguerrand Virol (mindkettő francia) 6670, 3. Matthew Davis (brit) 6634, 10. Gulyás György 6238, 21. Negró Kornél 5718.

Szabad osztály (13). Európa-bajnok: Felipe Levin 7011, 2. Markus Frank (mindkettő német) 6532, 3. Sylvain Gerbaud (francia) 6495, 9. Bódis Bence 5664, 12. Szabó Péter 5238.

Kétüléses kategória (23): Európa-bajnok: Sebastian Kawa, Christoph Matkowski (lengyel) 7058, 2. Wolfgang Janowitsch, Andreas Lutz (osztrák) 6946, 3. Stanisław Biela, Adam Czeladzki (lengyel) 6911, 8. Kassai Péter, Mészáros Zoltán 6557, 19. Wéber Zsombor, Tóth Barnabás 5755.