Napi második a magyar világbajnok

A 18 m-es kategória a brit Matthew Davis győzelmét hozta, aki a világbajnok Gulyás Györgyöt előzte meg, vezet a francia Viktor Mallick. Az openben a már szinte Eb-győztesnek mondható német Felipe Levin nyert, míg a kétülésesben a svájci Cronjaeger és Halter kettős, itt a lengyel Kawa, Matkowski kettős vezet.