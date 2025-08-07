augusztus 7., csütörtök

Vitorlázórepülés

48 perce

Napi második a magyar világbajnok

Címkék#vitorlázórepülés#Gulyás György#Viktor Mallick#Matthew Davis#világbajnok#sport

Szerdán a hatodik versenynapon is túl voltak a pilóták Békéscsabán a 23. FAI Vitorlázórepülő Európa-bajnokságon.

Gajdács Pál
Napi második a magyar világbajnok

A felvontatás pillanata

Fotó: Archív fotó: Bencsik Ádám

A 18 m-es kategória a brit Matthew Davis győzelmét hozta, aki a világbajnok Gulyás Györgyöt előzte meg, vezet a francia Viktor Mallick. Az openben a már szinte Eb-győztesnek mondható német Felipe Levin nyert, míg a kétülésesben a svájci Cronjaeger és Halter kettős, itt a lengyel Kawa, Matkowski kettős vezet.

 

