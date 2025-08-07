Vitorlázórepülés
48 perce
Napi második a magyar világbajnok
Szerdán a hatodik versenynapon is túl voltak a pilóták Békéscsabán a 23. FAI Vitorlázórepülő Európa-bajnokságon.
A felvontatás pillanata
Fotó: Archív fotó: Bencsik Ádám
A 18 m-es kategória a brit Matthew Davis győzelmét hozta, aki a világbajnok Gulyás Györgyöt előzte meg, vezet a francia Viktor Mallick. Az openben a már szinte Eb-győztesnek mondható német Felipe Levin nyert, míg a kétülésesben a svájci Cronjaeger és Halter kettős, itt a lengyel Kawa, Matkowski kettős vezet.
