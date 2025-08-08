Vitorlázórepülés
26 perce
Holland bravúr: legyőzték a címvédőt
Nem mondható, hogy ne lenne változatos a békéscsabai 23. FAI Vitorlázórepülő Európa-bajnokság kétüléses kategóriájának versenye.
Szinte minden nap más a győztes, csütörtökön például egy szlovén páros, Anton Sibanc és Mark Travner nyerte a területek közötti repülést, de hét versenynapot követően továbbra is a lengyel Kawa, Matkowski duó vezet. A 18 méteres pontversenyében élen álló francia Viktor Mallick nyert, az openben ugyanakkor először győzték le az éllovas német címvédő Felipe Levint. A bravúr a holland Bas Seijffert nevéhez fűződik.
