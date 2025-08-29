Büszke az erőemelők csengtui szereplésére a hazai szövetség vésztői elnöke

Berke Lórándot a Világjátékokon szerzett benyomásairól, élményeiről kérdeztük.

A magyar erőemelő csapat a Világjátékok csengtui helyszínén Fotó: Berke Lóránd archívumából

A Világjátékok a „nem olimpiai sportágak olimpiája”

– Aki mélyebben nem ismeri, annak mit kell tudni a Világjátékokról?

– A Világjátékok az olimpiai programban nem szereplő sportágak legnagyobb seregszemléje – gyakorlatilag a „nem olimpiai sportágak olimpiája” amelyet négy évente rendeznek meg – mondta Berke Lóránd. – A 12. Világjátékok, amely augusztus 17-én sikeresen zárult, mérföldkőnek bizonyult: nemcsak magasabb szintre, hanem véglegesen a nemzetközi olimpiai mozgalom kiemelt multisport-eseményei közé emelte.

A magyar csapat felvonulása az ünnepélyes megnyitón Fotó: FB/Nemzeti Versenysport Szövetség

– Milyen volt a rendezés? Sokan olimpiai színvonalúként jellemezték.

– A záróceremónián José Perurena, az International World Games Association (IWGA), a Világjátékok Nemzetközi Szövetsége elnöke is hangsúlyozta, hogy Csengtuban nemcsak a világot látták vendégül, hanem otthont is adtak neki. A vendégszeretet, a precizitás és a hibátlan szervezés új mércét állított a jövő multisport-eseményei elé. „Köszönjük, Csengtu – történelmet írtatok!” – és teljes joggal. A kínai hatóságok, a Kínai Olimpiai Bizottság és mindenekelőtt a helyi szervezőbizottság elkötelezettsége biztosította, hogy minden olimpiai színvonalon valósuljon meg.

– Milyen volt a háttér, a delegációk kiszolgálása?

– Minden támogatást megkaptak, hogy sportolóik a maximumot tudják nyújtani. A magyar csapat is mindvégig érezte, hogy minden apró részletre odafigyelnek. Külön köszönet illeti a Nemzeti Versenysport Szövetséget, amely mindenben támogatást megadott a kvótaszerzésben és a helyszínen is.

Színpompás, látványos megnyitó Fotó: FB/Nemzeti Versenysport Szövetség

– A Magyar Erőemelő Szövetsége elnökeként hogyan értékeli a magyar versenyzők szereplését?

– Nagyon büszke vagyok sportolóinkra. Enahoro Asein ezüstérme történelmi, hiszen ez a magyar erőemelés első Világjátékok-érme. Budai Kristóf hatodik helye szintén óriási eredmény, amit a világ legjobbjai között ért el. A két eredmény mutatja, hogy a magyar erőemelés ott van a világ élvonalában. Ez azért is különleges, mert az elmúlt közel negyven évben mindössze két magyar sportoló képviselte hazánkat erőemelésben a játékokon: Mészáros Tibor 2005-ben Duisburgban, valamint a békéscsabai Szabó Ágnes, aki 2013-ban Caliba és 2017-ben Wrocławba kvalifikálta magát. Köszönet illeti a sportolók edzőit, valamint Fekete Miklóst, a magyar erőemelő-válogatott szövetségi kapitányát, akik szakmai munkájukkal és elkötelezettségükkel jelentősen hozzájárultak ehhez a sporttörténelmi sikerhez.