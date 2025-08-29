1 órája
Büszke az erőemelők csengtui szereplésére a hazai szövetség vésztői elnöke
Kína dél-nyugati részén, Szecsuan tartomány fővárosában, a közel 21 milliós Csengtuban zajlott augusztusban a 12. Világjátékok. A magyar delegáció tagjaként a vésztői Berke Lóránd, a Magyar Erőemelő Szövetség elnöke is ott volt a Világjátékokon.
Berke Lórándot a Világjátékokon szerzett benyomásairól, élményeiről kérdeztük.
A Világjátékok a „nem olimpiai sportágak olimpiája”
– Aki mélyebben nem ismeri, annak mit kell tudni a Világjátékokról?
– A Világjátékok az olimpiai programban nem szereplő sportágak legnagyobb seregszemléje – gyakorlatilag a „nem olimpiai sportágak olimpiája” amelyet négy évente rendeznek meg – mondta Berke Lóránd. – A 12. Világjátékok, amely augusztus 17-én sikeresen zárult, mérföldkőnek bizonyult: nemcsak magasabb szintre, hanem véglegesen a nemzetközi olimpiai mozgalom kiemelt multisport-eseményei közé emelte.
– Milyen volt a rendezés? Sokan olimpiai színvonalúként jellemezték.
– A záróceremónián José Perurena, az International World Games Association (IWGA), a Világjátékok Nemzetközi Szövetsége elnöke is hangsúlyozta, hogy Csengtuban nemcsak a világot látták vendégül, hanem otthont is adtak neki. A vendégszeretet, a precizitás és a hibátlan szervezés új mércét állított a jövő multisport-eseményei elé. „Köszönjük, Csengtu – történelmet írtatok!” – és teljes joggal. A kínai hatóságok, a Kínai Olimpiai Bizottság és mindenekelőtt a helyi szervezőbizottság elkötelezettsége biztosította, hogy minden olimpiai színvonalon valósuljon meg.
– Milyen volt a háttér, a delegációk kiszolgálása?
– Minden támogatást megkaptak, hogy sportolóik a maximumot tudják nyújtani. A magyar csapat is mindvégig érezte, hogy minden apró részletre odafigyelnek. Külön köszönet illeti a Nemzeti Versenysport Szövetséget, amely mindenben támogatást megadott a kvótaszerzésben és a helyszínen is.
– A Magyar Erőemelő Szövetsége elnökeként hogyan értékeli a magyar versenyzők szereplését?
– Nagyon büszke vagyok sportolóinkra. Enahoro Asein ezüstérme történelmi, hiszen ez a magyar erőemelés első Világjátékok-érme. Budai Kristóf hatodik helye szintén óriási eredmény, amit a világ legjobbjai között ért el. A két eredmény mutatja, hogy a magyar erőemelés ott van a világ élvonalában. Ez azért is különleges, mert az elmúlt közel negyven évben mindössze két magyar sportoló képviselte hazánkat erőemelésben a játékokon: Mészáros Tibor 2005-ben Duisburgban, valamint a békéscsabai Szabó Ágnes, aki 2013-ban Caliba és 2017-ben Wrocławba kvalifikálta magát. Köszönet illeti a sportolók edzőit, valamint Fekete Miklóst, a magyar erőemelő-válogatott szövetségi kapitányát, akik szakmai munkájukkal és elkötelezettségükkel jelentősen hozzájárultak ehhez a sporttörténelmi sikerhez.
– A Világjátékok programjában lévő sportágaknak milyen esélyük van arra, hogy bekerüljenek az olimpia műsorába? Holt tart most ezen az úton az erőemelés?
– Az olimpiai programba kerülés mindig hosszú, összetett folyamat. Az utóbbi években több Világjátékokon szereplő sportág is közel került ehhez és voltak amelyek időszakosan már be is mutatkozhattak az olimpián. Ez azt mutatja, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nyitott az új, dinamikus és globálisan népszerű sportágak irányába.
Az erőemelés esetében komoly előrelépés történt, de még hosszú az út. Világszerte elterjedt sportág, több mint százhúsz nemzeti szövetség tagja a Nemzetközi Erőemelő Szövetségnek, az IPF-nek. Az elmúlt években a közvetítések, online elérések és közösségi médiás jelenlét is erősödött, növekedett a sportág népszerűsége. Az olimpiai program korlátozott, minden új sportág bevételéhez általában másnak ki kell kerülnie, így erős a verseny. Reálisan nézve rövid távon, vagyis a következő egy-két olimpiai ciklusban kicsi az esély az erőemelés olimpiai debütálására, de középtávon – ha a sportág tovább erősödik – lépésről-lépésre haladva remény van arra, hogy komolyan felmerüljön a bekerülés lehetősége.
– Sokan még mindig a régi sztereotípiákkal tekintenek az erőemelésre. Hogyan látja, mennyiben változott a sportág megítélése az elmúlt években?
– Az erőemelés már régóta nem az a sportág, aminek sokan gondolták. Ma már szinte mindenki edz valamilyen formában, és az egészséges életmódra törekvés része lett az erőnléti edzés. Az erőemelés ennek a tudatos, rendszerbe foglalt változata. Egy versenyző mögött ma már komoly szakmai stáb áll: edző, táplálkozási szakember, sportorvos, rehabilitációs szakember – mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a sportoló a lehető legjobb formáját hozza ki magából. Ez a professzionális háttér nemcsak a teljesítményben mutatkozik meg, hanem abban is, hogy az erőemelés egyre inkább elismert, modern sportág lett.
Több mint négyezren a Világjátékokon
A 12. Világjátékokon több mint 4000 sportoló vett részt 110 országból, összesen 34 sportág 60 szakágában és 256 versenyszámban avattak bajnokot. Soha korábban nem álltak ennyien dobogóra: összesen 83 nemzet szerzett érmet, köztük először Benin, Bermuda és Namíbia is. A házigazda Kína 36 arannyal, 17 ezüsttel és 11 bronzzal az éremtáblázat élén végzett, Németország és Ukrajna előtt.
A magyar küldöttség a rangsor hetedik helyén zárt,
- 11 arannyal
- 8 ezüsttel és
- 5 bronzzal
A következő Világjátékokat 2029-ben a németországi Karlsruhe rendezi meg.