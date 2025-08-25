Hat továbbjutó már megvan

A Vésztő csapatát bajnokesélyesnek tartják a harmadik vonal rajtja előtt. Bucsán számot adott róla, hogy miért is.

A vésztői és az okányi együttes is vette az első akadályt a kupában. Archív fotó: Majoros Melinda

Bár a házigazdák hatvan percen át remekül védekezte ellenük, az utolsó félóra már róluk szólt. Köröstarcsán a hazaiak az első félidőben szórták a megszeppent medgyesieket, akik a szünet után találtak magukra. Kunágotán viszont végig egy csapat volt a pályán, ami előrevetíti azt is, hogy a sámsoniakra könnyen újabb sanyarú év vár. Csárdaszálláson és Okányban jóval szorosabb meccsen dőlt el a továbbjutás. Előbbi helyszínen a helyiek hiába szereztek vezetést, a telekiek fordítani tudtak. Okányban csak egyenlítésig jutott a Gerla, azt követően a házigazdák újítani tudtak. Az egyke vasárnapi meccset egyetlen találat döntötte el, azt pedig a Sarkad érte el.

Kunágotai TE–Békéssámsoni SK 17–0 (8–0)

Békés Vármegyei Kupa labdarúgó-mérkőzés. Kunágota, 70 néző. Vezette: Ondrejó Gergő.

Kunágota: Szokircsák – Szemők, Veselicz (Lólé), Kovács Gy. (Egri), Lakatos, Kovács A., Prókai (Hajdú), Sirkó, Mészár, Sárvári M., Csomós. Játékos-edző: Korpa János.

Békéssámson: Bobvos – Varga I., Varga R., Fekete, Palócz, Lukács, Szabó Á., Annus, Krajcsovics, Lucz, Baliga D. Megbízott edző: Szabó Tibor.

Gólszerző: Csomós (3.), Kovács A. (11., 26., 37., 54., 73.), Mészár (13., 33., 45., 75.), Kovács Gy. (30.), Sirkó (48., 82.), Veselicz (60.), Lakatos (8., 90.), Lólé (88.).

Köröstarcsai KSK–Medgyesegyháza SE 7–1 (6–1)

Köröstarcsa, 50 néző. Vezette: Steigler Ádám.

Köröstarcsa: Juhász – Veder, Novák, Bregyán (Kurilla), Fülöp L. (Kukuk), Szivák, Kozák, Szentpéteri, Vincze, Fülöp R. (Farkas Gy.), Mészáros S. Edző: Kis László.

Medgyesegyháza: Nagy I. – Tanner, Huszárik (Hamza), Uhrin, Fűri, Szigetvári, Szikszai, Máris, Gombos, Fodor P. (Fülöp), Nadicsán (Földesi), Fülöp. Edző: Viczián György.

Gólszerző: Szivák (11., 16., 39., 41.), Mészáros S. (20.), Novák (44.), Kozák (48.), ill. Nadicsán (28.).

Csárdaszállási SZSK–Telekgerendási LSC 1–2 (1–0)

Csárdaszállás, 30 néző. Vezette: Mihály Áron.

Csárdaszállás: Migale – Zanyik, Martinecz, Papp J. (Fábián), Filippovits G., Balogh S. (Szász), Tóth N., Rávai (Raffael Zs.), Barnai, Fekete Z. (Berczi), Szabó Á. Edző: Zahorán Attila.

Telekgerendás: Halustyik – Túróczki, Spitzer (Bondár), Hudák (Petrovszki), Ordó, Hrabovszki, Faragó (Szombati), Ránkli M., Víg (Rafael), Tóth L. (Szabó K.), Varga K. Edző: Ránkli Ferenc.

Gólszerző: Tóth N. (41.), ill. Ordó (60.), Víg (82.).