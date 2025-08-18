augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

27°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Megnyerte a Várda Kupát az Előre NKSE

Címkék#kézilabda#Békéscsabai Előre NKSE#Osgyán Csaba#U18#sport#győzelem

Három győzelemmel és egy döntetlennel megnyerte a 8. Várda Kupát a Békéscsabai Előre NKSE U18-as női kézilabda-csapata.

Gajdács Pál

A két napos torna során Osgyán Csaba tanítványai a házigazda Kisvárda és a Hajdúnánás csapatával is összecsaptak, a Hajdúnánást mindkétszer legyőzték, a Kisvárdát egyszer legyőzték, egyszer pedig döntetlent játszottak. 

A Várda Kupa idei győztese: az Előre NKSE Fotó: FB/elorekezilabda

Az Előre NKSE eredményei: –Kisvárda 24–24; –Hajdúnánás 39–22; –Hajdúnánás 36–25; –Kisvárda: 31-26. 

– Nagyszerű dolog mérkőzéseket nyerni, de még jobb viszontlátni az edzésen gyakoroltakat – mondta az Előre NKSE honlapján Osgyán Bence edző. – Támadószellemű védekezés, gyors átmeneti fázisok és taktikus támadó játék jellemzett bennünket valamennyi mérkőzés során. Nem állunk még készen a bajnokságra, sok-sok munka vár még ránk, de ez a mérkőzéssorozat megerősített bennünket, hogy a befektetett munka meg fog térülni és jó úton járunk. Hatalmas öröm, hogy mindenki hozzá tett a közös sikerhez.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu