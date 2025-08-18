Megnyerte a Várda Kupát az Előre NKSE

A két napos torna során Osgyán Csaba tanítványai a házigazda Kisvárda és a Hajdúnánás csapatával is összecsaptak, a Hajdúnánást mindkétszer legyőzték, a Kisvárdát egyszer legyőzték, egyszer pedig döntetlent játszottak.

A Várda Kupa idei győztese: az Előre NKSE Fotó: FB/elorekezilabda

Az Előre NKSE eredményei: –Kisvárda 24–24; –Hajdúnánás 39–22; –Hajdúnánás 36–25; –Kisvárda: 31-26.

– Nagyszerű dolog mérkőzéseket nyerni, de még jobb viszontlátni az edzésen gyakoroltakat – mondta az Előre NKSE honlapján Osgyán Bence edző. – Támadószellemű védekezés, gyors átmeneti fázisok és taktikus támadó játék jellemzett bennünket valamennyi mérkőzés során. Nem állunk még készen a bajnokságra, sok-sok munka vár még ránk, de ez a mérkőzéssorozat megerősített bennünket, hogy a befektetett munka meg fog térülni és jó úton járunk. Hatalmas öröm, hogy mindenki hozzá tett a közös sikerhez.