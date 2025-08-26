augusztus 26., kedd

Tenisz

1 órája

Parádés Bondár-siker New Yorkban

A világranglistán 97. helyen jegyzett Bondár Anna kedden hajnalban a 12. helyen kiemelt ukrán Jelina Szvitolinával (15.) találkozott New Yorkban, és nagy meglepetésre két játszmában nyert. A két teniszező egymás után a harmadik Grand Slam-tornán került szembe egymással a US Openen. A Roland Garroson a második fordulóban Szvitolina két szoros játszmában nyert, míg Wimbledonban a nyitókörben két simább szettben diadalmaskodott.

Munkatársunktól

A US Open nyitányán megvívott hajnali mérkőzésükön Bondár 0:1-nél egy, 1:2-nél pedig öt bréklabdát hárított, majd mivel el tudta nyerni Szvitolina következő két szervagémjét, így 48 perc után szettelőnyben volt.

Ismét meccset nyert a US Openen
A keménypályán kevésbé eredményes Bondár Anna éppen ilyen borításon aratta élete egyik legszebb győzelmét a US Openen. Fotó: Getty Images
Fotó: Newhouse Media/MB Media

A második játszma is álomszerűen kezdődött Bondárnak, ugyanis 5:1-re elhúzott a rengeteget hibázó ukrántól. Ezt követően ugyan kicsit megremegett a magyar teniszező keze, de másodszorra simán kiszerválta a találkozót, és egy lecsapás után ütőjét a földre dobva ünnepelte az 1 óra 41 perces diadalt.

„Amikor kijött a sorsolás, nem örültem túlságosan, de miután elfogadtam a megváltoztathatatlant, azt ismételgettem magamban, hogy három a magyar igazság. Úgy mentem fel a pályára, hogy megteszek mindent, aztán meglátjuk mire lesz elég. Örülök annak, ahogy játszottam, és a győzelemnek is” – értékelt a magyar szövetség közösségi oldalán a találkozó után Bondár.

A magyar játékos kiemelte az első szettben 1:2-nél megnyert játék fontosságát, mivel a korábbi találkozóikon Szvitolina hamar ellépett tőle, ami után magabiztosabban teniszezett. Meglátása szerint az, hogy most ott tudott maradni a sarkában, lendületet adott neki.

– A wimbledoni meccsünknél bátrabb voltam, más felfogással, kicsit más taktikával mentem fel ellene, igyekeztem agresszívabb lenni és kihasználni a lehetőségeimet. A második szervái ellen elengedtem a kezem, és a végén sokat segített, hogy dupla brékelőnyben voltam, mert kicsit izgultam – elevenítette fel a második szett végjátékát Bondár Anna, aki pályafutása egyik legnagyobb győzelmének nevezte a mostani sikert.

Ismét meccset nyert a US Openen

Bondárra – aki így tavaly után idén is nyert már legalább egy meccset a US Openen – a következő fordulóban az a görög Maria Szakkari (64.) vár, aki korában harmadik is volt a WTA-rangsorban. Vele kapcsolatban úgy fogalmazott: nem tudja, milyen formában van a leendő ellenfele, mert régóta nem látta játszani, de csütörtökön is mindent megtesz a siker érdekében, és úgy gondolja, „Szakkari sem legyőzhetetlen”.

Eredmény, US Open, női egyes, 1. forduló:
Bondár Anna–Jelina Szvitolina (ukrán, 12.) 6:2, 6:4

 

 

