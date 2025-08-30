augusztus 30., szombat

Kézilabda - Magyar Kupa

2 órája

Érvényre jutott a papírforma

Címkék#kézilabda#Békési FKC#Újkígyós#Magyar Kupa

Az új bajnoki év első tétmeccsét vívta pénteken két vármegyei férfi kézilabdacsapat. Az NB II.-as Újkígyós az egy osztállyal feljebb szereplő Békési FKC együttesét látta vendégül a Magyar Kupa második köre keretében. Nem született meglepetés.

Bakulya Mihály

Az Újkígyós az első félidő első felében lelkes játékkal tartotta magát a sokat hibázó vendégekkel szemben (7–8). 

Újkígyós; Békés; Kepess János
A békésiek szélsője, Kepess János Újkígyóson is termelte a gólokat. Archív fotó: Jenei Péter

A békésiek csak ezt követően javultak fel támadásban, Kovács Szabolcs eredményességével hat minuta alatt egy hetes szériával magukhoz ragadták a kezdeményezést, ezt az előnyt azután gólra góllal válaszolva őrizték meg a szünetig.
A második félidőre kapuba álló Domokos kapus több ziccert is hárított, ami tűzbe hozta a hazaiakat (37. p.: 17–21). Cifra Tibor időkérése jótékony hatással volt az övéi játékára. Fokozatosan nyílott az olló a csapatok között, ebben az időben a békésiek már könnyebben dobták a gólokat a fáradni látszó hazaiak ellen, a végére alakult ki a legnagyobb különbség.
Molnár Zoltán: – Gratulálok a Békésnek és Cifra Tibor barátomnak a továbbjutáshoz. Negyven percen át méltó ellenfelek voltunk, megtettünk mindent, amit a játékoskeretünk elbírt. További sok sikert Békés vármegye első számú férfi csapatának!
Cifra Tibor: – A harcosan küzdő kígyósi csapat sokáig méltó ellenfélnek bizonyult. Taktikai fegyelmezetlenségeink miatt nem tudtuk hamarabb lezárni a mérkőzés érdemi részét. A bajnokság során ennél nagyobb koncentrációra lesz szükségünk ahhoz, hogy eredményesek lehessünk.

FISE-Újkígyós–Békési FKC 24–38 (12–19)

Magyar Kupa férfi kézilabda-mérkőzés. Újkígyós, 150 néző. Vezette: Paska, Vastag.
Újkígyós: KECSKEMÉTI – Ásós 3, GÁBOR 1, FARKAS B. 6, KOCSOR 3, BALOGH J. 7, Bordás. Csere: Domokos (kapus), Endrei 1, KÁDAS V. 2, Harangozó 1, Tóth A., Murányi B., Lőrinczi. Edző: Molnár Zoltán.
Békés: Takács – Kepess 5, Haszilló 5, Breuer 1, Kovács Sz. 4, Varsandán 2 (1), NOVÁK ZS. 5. Csere: Markóczy (kapus), Sütő 4, Szabó G. 4, Szabó Á., LUKÁCS 7, Árpási 1, Ritter, Fekete. Edző: Cifra Tibor.
Kiállítások: 12 perc + Farkas B. kizárva, ill. 8 perc + Árpási kizárva. Hétméteresek: 1/0, ill. 2/1.

 

