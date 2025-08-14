Erős középszintet hozna a Komlós

A TTC együttesétől öt, többségében meghatározó játékos távozott, vagy hagyott fel a focival, ami jelentős érvágásnak számít.

A TTC hazai környezetben kezdi az évet, nyomban egy szomszédvári derbivel. Fotó: Bencsik Ádám

A gólvágó Popovics Marcell külföldön vállalt munkát, az egyaránt védelemben bevethető Poljak Dániel László Kiskundorozsmán, Borbás György pedig Medgyesbodzáson folytatja karrierjét, a Fejes Gábor visszavonult, a fiatal tehetség, Ondrejó Gergő pedig a játékvezetést részesíti előnyben.

– Számos, nagy csatát megjárt, meghatározó ember távozott, de kijöhetünk pozitívan is a helyzetből, mert a fiatalokban van potenciál. Mindenképpen több teher hárul majd rájuk, a többségük már egy éve a felnőtt csapattal edz, ami megkönnyíti a beillesztésüket. Heti három gyakorlással, plusz tesztmérkőzésekkel készültünk, bizakodással tölt el, hogy nem petrezselymet kellett árulni, 13-14 fő volt az átlagos létszám az edzéseken. Be kell vallani, hogy két hete még nem néztünk ki jó, de azóta sikerült a gárdát kikupálni – fejtegette a csapat irányítását jó ideje betöltő 48 esztendős tótkomlósi szakember.

Új játékosok a TTC soraiban

A távozók pótlására a felkészülési időszakban három rutinos játékos került a piros-kékekhez. A kapuban Asztalos Balázs mellett a Végegyházáról igazolt Tóth Krisztián (34) jelentheti a B-tervet, a védelemben pedig a játékot újrakezdő Albert Lászlóra (32) és Tompa Attilára (38), valamint az egyaránt mezőhegyesi nevelésű Barta-Vámos Péter (22) és Ferenczi István (18) jelentheti a konkurenciát a régiek számára. A csapat középső részébe is a szomszédos határvárosból jött frissítés Nagy Krisztofer Patrik (17) személyében, míg Kocsis Balázs (24) a hosszú eltiltása lejártával állt újból csatasorba. Betöltetlen maradt ellenben a támadó poszt, amit belső átcsoportosítással orvosolhatnak.

– Nem tudom hová leszünk jók, alsó hangon mindenesetre erős középszintet szeretnénk hozni, noha az építkezésnek szenteljük az évet. A bajnoki mezőnyt illetően sem látom tisztán milyen évre van kilátás, de vélhetően három-négy csapat kiemelkedik majd, a többi hellyel-közzel azonos szintet képvisel majd – fűzte hozzá Horváth Henrik.

A komlósi együttes augusztus 16-án hazai pályán kezdi a bajnokságot a Battonya ellen.